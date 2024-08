LATAM inicia a sua quarta Mega Promo do ano com passagens a partir de R$ 101 Promoção contará com opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros com o cartão LATAM Pass Itaú Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 21h12 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Passagens internacionais em cabine Economy estão disponíveis a partir de R$ 841 Vinicius Magalhaes

A LATAM acaba de dar início à sua quarta Mega Promo do ano. A maior e mais tradicional promoção da companhia para voar pelo Brasil e para o exterior está disponível até as 23h59 de quinta (8/8) em latam.com. Nela, os clientes têm a possibilidade de encontrar passagens aéreas domésticas a partir de R$ 101 (o trecho com taxas inclusas) e internacionais a partir de R$ 841 (ida e volta com taxas inclusas) para voar já a partir deste mês. Além das passagens promocionais, os clientes podem parcelar a sua compra em até 10 vezes sem juros, e clientes com cartão Itaú LATAM Pass têm a oportunidade de parcelar em até 12 vezes sem juros.

Pacotes de voo + hotel para destinos nacionais e internacionais terão até 55% de desconto, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. As ofertas incluem ainda ingressos para os parques da Disney com até R$ 500 de desconto, além de seguro viagem com descontos de 30% em todos os planos.

Os clientes LATAM Pass também têm uma série de vantagens e promoções exclusivas, como resgate de pacotes a partir de 12.431 pontos e passagens internacionais a partir de 20.870 pontos (ida e volta) + taxas. Essa Mega Promo marca também o lançamento oficial do resgate de hospedagens com pontos LATAM Pass, contando com ofertas de diárias em hotéis pelo Brasil a partir de 2.500 pontos e no exterior a partir de 5.000 pontos.

O grande destaque na Mega Promo são as ofertas para destinos nacionais. A tarifa mais atraente fica por conta do trecho Belo Horizonte-Rio de Janeiro/Galeão, a partir de R$ 101,69¹ ou 2.455 pontos LATAM Pass + taxas de R$ 31,69. Há mais opções, como a ponte aérea Rio de Janeiro/Galeão-São Paulo/Guarulhos a partir de R$150,10¹ ou 4.138 pontos LATAM Pass + taxas de R$32,10, Curitiba-Foz do Iguaçu a partir de R$ 180,99¹ ou 4.769 pontos LATAM Pass + taxas de R$44,99, e São Paulo-Jaguaruna a partir de R$ 207,44¹ ou 6.172 pontos LATAM Pass + taxas de R$31,44.

Publicidade

Para viagens internacionais, há opções no voo Curitiba-Santiago, a partir de R$ R$841,35¹ (ida e volta com taxas inclusas) ou 20.870 pontos LATAM Pass + taxas de R$246,25¹, no São Paulo/Guarulhos-Santiago, a partir de R$920,89¹ (ida e volta com taxas inclusas) ou 24.664 pontos LATAM Pass + taxas de R$217,59¹, e ainda no Belo Horizonte-Santiago, a partir de R$ 923,01 (ida e volta com taxas inclusas) ou 24.664 pontos LATAM Pass + taxas de R$ 219,71.

Para viagens aos Estados Unidos, há opções no voo Fortaleza-Miami, a partir de R$2.636,31¹(ida e volta com taxas inclusas) ou 74.580 pontos LATAM Pass + taxas de R$509,68, no São Paulo-Miami, a partir de R$2.638,32¹ (ida e volta com taxas inclusas) ou 76.492 pontos LATAM Pass + taxas de R$ 457,16, e no São Paulo-Los Angeles, a partir de R$2.910,97¹ (ida e volta com taxas inclusas) ou 86.054 pontos LATAM Pass + taxas de R$457,16¹.

Publicidade

Além da possibilidade de acumular pontos em todas as compras, o LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, também coloca no ar uma campanha promocional para compra de pontos com até 65% de desconto: 52% para toda a base de clientes e 65% para titulares do cartão de crédito LATAM Pass Itaú e/ou assinantes do Clube LATAM Pass, com parcelamento em até 10 vezes sem juros.

*Válidos para voos operados pela LATAM Airlines Brasil (LATAM), em classes econômicas, sujeitos à disponibilidade de assentos, e às regras e restrições específicas no perfil de cada tarifa. As ofertas são válidas para bilhetes emitidos entre 16h do dia 05/08/2024 e as 23h59 do dia 08/08/2024.

Publicidade

Para voos nacionais, as viagens podem ser realizadas entre os dias 02/09/2024 e 30/11/2024. O valor promocional será aplicado para viagens onde a data de volta for, pelo menos, dois dias depois da ida, sendo que o retorno deve ser realizado pelo mesmo aeroporto de chegada. Resgates a partir de 2.500 pontos LATAM Pass, mais taxas a partir de R$32, válidos para o trecho de voos nacionais operados pela LATAM, por passageiro e para a cabine econômica, os resgates não acumulam pontos LATAM Pass.

Para voos internacionais em classe econômica, as viagens podem ser realizadas entre 12/07/2024 e 15/12/2024. Resgates a partir de 20.900 pontos LATAM Pass, mais taxas a partir de R$247 válidos para os destinos internacionais, por passageiro, os resgates não acumulam pontos LATAM Pass. Para voos internacionais em classe premium business, as viagens podem ser realizadas entre 15/08/2024 e 15/12/2024. Resgates a partir de 344.300 pontos LATAM Pass, mais taxas a partir de R$509 válidos para os destinos internacionais, por passageiro, os resgates não acumulam pontos LATAM Pass

Os preços em dólar (US$) serão convertidos pelo câmbio do dia da compra e os preços divulgados em reais e em pontos foram calculados pelo câmbio de R$ 5,41 de 15/07/2024, prevalecendo, contudo, o câmbio da data da compra.

Parcelamento em até 10 vezes sem juros, parcela mínima de R$ 70, válido para todos os cartões de crédito aceitos pela LATAM, de pessoa física e emitidos no Brasil, considerando exclusivamente o valor de tarifa anunciada, não sendo possível o parcelamento da taxa de embarque e de eventual adicional de emissão. Parcelamento em até 12 vezes sem juros, parcela mínima de R$ 70, válido apenas para cartão LATAM Pass Itaú de pessoa física e emitidos no Brasil, considerando exclusivamente o valor de tarifa anunciada, não sendo possível o parcelamento da taxa de embarque e de eventual adicional de emissão.

Condições válidas apenas para compras no site LATAM.

As informações integrais e detalhadas sobre as regras/restrições das tarifas anunciadas, descontos para crianças e pontuação no Programa LATAM Pass estão disponíveis para consulta no site www.latam.com.

Compra de pontos LATAM Pass:

Campanha de concessão de 52% (cinquenta e dois por cento) de desconto na compra de pontos para clientes LATAM Pass e concessão de 65% (sessenta e cinco por cento) de desconto para clientes titulares dos cartões de créditos ativos LATAM Pass Itaú e/ou clientes assinantes do Clube LATAM Pass, durante o período de 05 de Agosto de 2024 até às 23:59 horas do dia 08 de Agosto de 2024, pelo horário oficial de Brasília.

Campanha de Compra de Pontos não cumulativa com demais promoções. Havendo concomitância de ações, prevalecerá a mais benéfica para o cliente. Para mais informações consulte o regulamento da campanha em: https://d3rwujusajfqlr.cloudfront.net/uploads/66a9593f090fc_regulamento-promo-pontos-agosto-2024.pdf

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.