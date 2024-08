LATAM investe na Paraíba com novas rotas de São Paulo e Rio para João Pessoa Passagens aéreas já estão à venda para voo Congonhas-João Pessoa que será operado a partir de outubro e voo Galeão-João Pessoa que será operado na alta temporada de novembro a fevereiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2024 - 15h52 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

LATAM: novos voos a partir de João Pessoa para São Paulo/Congonhas e Rio de Janeiro/Galeão Divulgação LATAM Linhas Aéreas

A LATAM anuncia novos investimentos na Paraíba. Já estão disponíveis em latam.com e demais canais as passagens aéreas para voo São Paulo/Congonhas-João Pessoa (a ser inaugurado em 27 de outubro) e o voo Rio de Janeiro/Galeão-João Pessoa (a ser operado exclusivamente na alta temporada de novembro a fevereiro). Atualmente, a LATAM já opera regularmente em João Pessoa as rotas para Guarulhos e Brasília.

“A LATAM não conquistou 40% do mercado brasileiro à toa, esse número é resultado de muito investimento em produto, eficiência operacional e atendimento ao cliente. O investimento na Paraíba é um exemplo do nosso compromisso de estarmos sempre atentos a todas as oportunidades de crescimento para permitir que mais brasileiros possam voar e descobrir o País, sobretudo o Nordeste”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A rota São Paulo/Congonhas-João Pessoa será operada 6 vezes na semana. Já a rota Rio de Janeiro/Galeão-João Pessoa contará com 2 voos por semana (sexta-feira e domingo). Todos os voos serão realizados em aeronaves das famílias Airbus A319 e A320, que acomodam até 216 passageiros, dependendo do modelo.

O CRESCIMENTO DA LATAM

‌



Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM, lidera a aviação brasileira desde 2021 (market share calculado em RPK, sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados), segundo a ANAC. O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

‌



Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% a sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.

Sobre o Grupo LATAM

‌



A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.