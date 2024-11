LATAM investe R$ 40 milhões em novo hangar para manutenção de aviões de grande porte Iniciativa vai gerar 300 novos empregos em São Carlos (SP) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 17h21 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h21 ) twitter

Aeronave Boeing 787 Dreamliner no MRO LATAM em São Carlos/SP

A LATAM anuncia o investimento de R$ 40 milhões em um novo hangar especializado em manutenção aeronáutica de aviões Boeing 787 Dreamliner, que deve começar a operar em setembro de 2025. A nova estrutura será construída durante 10 meses a partir de 15 de novembro deste ano no LATAM MRO, o centro de manutenção e reparos da companhia instalado em São Carlos, interior de São Paulo. O investimento é o maior feito pela companhia no MRO nos últimos 10 anos.

A construção do novo hangar permitirá à LATAM internalizar mais serviços na sua unidade em São Carlos, gerando redução de custos, além de mais flexibilidade e pontualidade no retorno das aeronaves para a operação aérea. Atualmente, as manutenções de Boeing 787 da LATAM são realizadas fora do Brasil.

O projeto do novo hangar do LATAM MRO também implicará na geração de 300 novos postos de trabalho em São Carlos, incluindo vagas para auxiliares, almoxarifes, mecânicos aeronáuticos, planejadores, engenheiros e compradores.

“A LATAM reafirma seu compromisso com a eficiência operacional e o desenvolvimento regional com o investimento neste novo hangar. O projeto, além de agregar na melhoria dos serviços prestados pela companhia, contribuirá para o crescimento econômico local e fortalecimento da região de São Carlos como um polo aeronáutico”, destaca Alexandre Peronti, diretor de manutenção da LATAM Brasil.

‌



O novo hangar da LATAM em São Carlos também será equipado para realizar a pintura de aeronaves de grande porte e a manutenção preventiva de até três aeronaves da família Airbus A320 simultaneamente. Para isso, será implementada uma estrutura que isolará a atividade de pintura, evitando contaminação e garantindo a qualidade dos serviços. Serão também incorporadas tecnologias avançadas, como a inspeção por drones e o uso de carrinhos autônomos de logística, que já são aplicadas na unidade do interior paulista.

BOEING 787 DREAMLINER

‌



O Boeing 787 Dreamliner, com capacidade para até 300 passageiros na configuração da LATAM, é o modelo mais moderno da frota widebody (corredor duplo, usada principalmente para voos internacionais de longa distância) do grupo LATAM, que conta atualmente com 37 unidades do modelo - deve operar um total de 52 até 2030. Na última segunda-feira (28 de outubro), a LATAM anunciou a encomenda adicional de 10 novos Boeing 787 para seguir avançando em seu compromisso de operar uma das frotas mais modernas e eficientes da América Latina.

LATAM MRO DE SÃO CARLOS (SP)

‌



O LATAM MRO, instalado em São Carlos (SP), é reconhecido como o maior centro de manutenção aeronáutica da LATAM e uma referência mundial na área. Com uma equipe de 2 mil funcionários, o MRO é responsável por mais de 60% de todas as manutenções programadas das aeronaves do grupo LATAM. Hoje, o LATAM MRO é o maior centro de manutenção aeronáutica em toda a América do Sul.

Com 95 mil m² de parque industrial, esta unidade possui 22 oficinas em São Carlos e todas equipadas com tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. O MRO tem capacidade para executar as mais complexas manutenções em aeronaves, seguindo instruções técnicas dos fabricantes e sendo homologado por autoridades aeronáuticas. A qualidade e competência técnica do LATAM MRO são atestadas por certificações internacionais, como EASA, FAA e DGAC Chile.

Adotando o que há de mais avançado em tecnologia de manutenção aeronáutica, desde 2019 o MRO de São Carlos utiliza drones para inspeção de aeronaves, sendo pioneiro na América Latina nessa prática. Esse método inovador tornou o processo de inspeção 12 vezes mais eficiente do que a inspeção tradicional, coletando entre 1.600 e 2.000 fotos detalhadas da fuselagem da aeronave, utilizando inteligência artificial para identificar possíveis danos. Além disso, o uso de drones eliminou a necessidade de impressões de papel, mantendo os registros em nuvem atualizados em tempo real.

Com a internacionalização do aeroporto de São Carlos, o LATAM MRO expandiu suas operações, investindo na ampliação de suas instalações e na aquisição de novos equipamentos. Isso resultou na criação de aproximadamente 450 novos postos de trabalho para atender aeronaves estrangeiras.

CRESCIMENTO DA LATAM

Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM, lidera a aviação brasileira desde 2021 (market share calculado em RPK¹), segundo a ANAC. Ao todo, a companhia obteve quase 39% de participação (RPK*) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de julho a setembro deste ano. Na operação internacional, a LATAM também lidera com 23,45% do total de participação (RPK*) nos voos ligando o Brasil a outros países. O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.

