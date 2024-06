LATAM lança Curitiba-Lima em outubro para transportar 43 mil passageiros por ano na nova rota Segunda rota internacional da LATAM em Curitiba contará com recursos do Programa de Aceleração do Turismo Internacional lançado pelo Governo Federal brasileiro

Alto contraste

A+

A-

Lima é novo destino da LATAM para passageiros da Região Sul com voo direto a partir de Curitiba (Christian Vinces)

A LATAM começará a operar a rota Curitiba-Lima com três voos semanais em 28 de outubro deste ano. Nos próximos dias, a companhia começará a vender em latam.com e demais canais as passagens aéreas para a sua segunda rota internacional no Paraná - inaugurou Curitiba-Santiago em 2022. A LATAM prevê transportar até 43 mil passageiros por ano na sua nova operação entre Brasil e Peru, que já conta com as operações regulares São Paulo-Lima, Rio de Janeiro-Lima e Brasília-Lima. A nova rota contará com recursos do PATI (Programa de Aceleração do Turismo Internacional) lançado pelo Governo Federal para ampliação da conectividade aérea.

O voo Curitiba-Lima será operado sempre às segundas, quintas e sábados a bordo de aeronaves da família Airbus A320 (até 174 passageiros) com duração média de 5 horas. Decolará à 0h05 (hora local) de Lima e às 7h05 (hora local) de Curitiba. Na comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Brasília, a nova rota diminuirá em 3 horas o tempo médio de deslocamento entre a capital federal brasileira e o Peru.

“Com este novo voo, Curitiba será uma nova alternativa para a conectividade regional por ser capaz de ligar o passageiro da Região Sul do Brasil não apenas com o Peru, mas também com a América do Norte e o Caribe”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

“A LATAM é a principal porta de entrada para milhares de estrangeiros que visitam o nosso País todos os anos porque somos a empresa aérea que mais conecta o Brasil com o mundo. Mas temos muito a fazer para ampliar esse número de viajantes. Nesse sentido, a parceria com a Embratur e o investimento em novas rotas como Curitiba-Santiago tornam ainda mais estratégico o nosso compromisso de aproximar as pessoas e os negócios de outras partes do mundo com o Brasil, sobretudo na interligação do Sul Global” afirma Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da LATAM Brasil.

Publicidade

“A LATAM é parceira do turismo internacional brasileiro, é a companhia que mais conecta nosso país com o mundo. É muito importante para a Embratur ter a LATAM participando do PATI, nosso programa de ampliação da conectividade aérea internacional, com um novo voo que está alinhado ao nosso objetivo estratégico para a América Latina. Com esse voo, o turista peruano vai acessar, num voo direto, toda a cultura e ecoturismo que são marcantes no Paraná”, diz Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

O CRESCIMENTO DA LATAM

Publicidade

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Publicidade

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro em março de 2024, com participação de 24%, segundo a ANAC. Atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a LATAM e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.