LATAM lança novo cardápio para voos internacionais criado por chefs brasileira e peruana Menu foi elaborado por Débora Shornik e Andrea Suárez, chefs do programa Sabor à Brasileira e Sabores que Transportam. Iniciativas visa empoderar talentos do Brasil e da América do Sul Luiz Fara Monteiro 07/08/2024 - 22h05



LATAM: visibilidade aos talentos do Brasil e da América do Sul Divulgação LATAM Linhas Aéreas

A LATAM acaba de apresentar seu novo menu para voos internacionais com mais de 7 horas que decolam do Brasil. Assinado pela chef brasileira Débora Shornik em colaboração com a peruana Andrea Suárez, o novo cardápio marca o início de uma nova fase do Sabor à Brasileira, programa da LATAM que empodera e dá visibilidade ao talento de chefs brasileiras. Agora, a iniciativa contará com menus desenvolvidos em colaboração com outras chefs sul-americanas que assinam o cardápio de voos internacionais da LATAM no Chile, Peru, Equador e Colômbia por meio do programa Sabores que Transportam.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM, a nova fase do programa promove um intercâmbio criativo com alto potencial de sabor ao combinar elementos de gastronomias reconhecidas mundialmente. “Após apresentarmos ao mundo o talento de chefs brasileiras e a riqueza gastronômica de cada região do Brasil, promovemos agora trocas com outras talentosas chefs da América do Sul para explorar o potencial de combinações existente em nossa região, trazer surpresas gastronômicas a bordo para os nossos clientes e continuar posicionando a LATAM como uma marca que fomenta o talento local”, explica o executivo.

O Sabor à Brasileira é um programa da LATAM para fortalecer seu caráter diverso, inclusivo e multicultural, dando protagonismo aos produtos locais da América Latina. No caso do Brasil, reforça a brasilidade da LATAM e está vinculado diretamente ao Sem Fronteiras, a assinatura de marca da companhia aérea que fortalece o seu compromisso com o País.

A série apresenta um novo prato signature a cada três meses, sempre assinado por uma chef de uma região do Brasil. Todas as regiões do Brasil já foram representadas: Nordeste (Baião de Dois ao Mar, da chef Nara Amaral), Sudeste (Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz e Vaca Atolada de Primeira, da chef Júlia Tricate), Norte (Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik), Centro-Oeste (Pintado Pantaneiro, da chef Ariani Malouf) e Sul (Porco Catarina, da chef Janete Borges).

DÉBORA SHORNIK E ANDREA SUÁREZ: TALENTOS SUL-AMERICANOS

Escolhida pela LATAM para representar a região Norte do Brasil, a chef Débora Shornik é nascida e criada em São Paulo, mas encontrou na Amazônia o seu lugar para viver, desenvolver e produzir sabores relacionados à natureza. Débora está hoje à frente do Restaurante Caxiri, que fica ao lado do Teatro Amazonas, e serve culinária amazônica com ingredientes orgânicos de famílias produtoras, além de peixes locais como Pirarucu, Tambaqui e Matrinxã.

Já a chef Andrea Suárez trabalha no Cosme, um dos restaurantes mais importantes de Lima, e foi escolhida para surpreender com sua culinária e levar a identidade local peruana, tão característica por sua gastronomia, a múltiplos destinos. Pensando nisso, Suárez escolheu os ingredientes com a precisão que só uma chef experiente, formada pela prestigiada escola e fundação de culinária Pachacútec, fundada pelo famoso chef peruano Gastón Acurio, poderia montar.

Além de compartilharem uma paixão pela gastronomia, ambas as chefs encontram inspiração nas culturas do Brasil e do Peru. Essa conexão foi fundamental para a criação de um menu especial que inclui uma entrada (palmito grelhado, abacaxi, tomate, rabanete e macadâmias), um prato principal (Pirarucu grelhado ao molho huancaína, batata nativa gratinada e farofa de quinoa com milho) e uma sobremesa (Brioche, queijo Minas Frescal, Coco e Goiaba).

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.