LATAM leva ativações e promoções exclusivas ao evento D23 Brasil

Estande da LATAM no evento terá espaço instagramável e experiência imersiva Divulgação: LATAM

A LATAM será a companhia aérea oficial do evento D23 Brasil – Uma Experiência Disney - que será realizado no Transamerica Expo Center, em São Paulo, nos dias 08, 09 e 10 de novembro, contando com uma ampla programação com diversos painéis, apresentações e exposições exclusivas. O maior evento para fãs da Disney acontece pela primeira vez no Brasil este ano. Tradicionalmente, o D23 é realizado há 15 anos na cidade de Anaheim, na Califórnia, sendo o Brasil o segundo país a sediar o evento fora dos Estados Unidos, após 3 edições realizadas no Japão.

A LATAM estará presente no D23 Brasil com um estande com promoções e condições exclusivas para quem deseja viajar à Disney. “Estamos orgulhosos em participar de um momento histórico para a Disney e seus fãs no Brasil, como a companhia aérea oficial deste evento conhecido mundialmente. Nossa presença no evento vem no sentido de destacar para o público que o portal da LATAM é hoje a melhor opção para compra de passagens, ingressos e pacotes completos de viagem para os parques da Disney”, comenta Gregorio Meireles, Head Brasil de Digital da LATAM.

Os visitantes do estande, elaborado em parceria com a agência Samba, terão acesso a ofertas exclusivas na compra de ingressos e pacotes de viagem completos (voo + hotel + ingresso). Uma equipe de vendas estará disponível para atender aos interessados, com brindes exclusivos e limitados. Uma das ofertas da LATAM no D23 permite que uma criança viaje gratuitamente na aquisição de um pacote de voo, hotel e ingresso para os parques da Disney, sendo válida para crianças de 3 a 9 anos em pacotes de 4, 5 ou 7 dias de parque para dois adultos ou pagantes.

Há ainda opções no Pacote Mágico, com voo + hotel + Ingresso Mágico (que dá direito a 4 dias de paque) com até R$1.400 de desconto. Caso o cliente prefira adquirir apenas ingressos, terá oferta de até 20% ao incluir uma criança na compra de ingressos para 4, 5 ou 7 dias.

‌



Além das ofertas exclusivas, o estande da LATAM no D23 Brasil terá uma experiência imersiva remetendo à aviação, com uma sala que simula uma cabine Premium Business da LATAM. Neste espaço, a companhia irá apresentar filmes curtos conectando a maior malha aérea da América Latina com os Destinos Encantados dos filmes Disney. Por exemplo, na Colômbia, o filme remete à animação Encanto; já o México lembra o cenário de Viva - A Vida é Uma Festa; e o Havaí transporta os visitantes para o mundo de Lilo & Stitch.

O estande da LATAM contará ainda com um espaço instagramável com a simulação de uma poltrona de avião, onde os visitantes podem tirar aquela clássica foto na janela com as nuvens ao fundo. Os fanáticos por pins também poderão aproveitar a distribuição de pins exclusivos com personagens Disney para adicionar à sua coleção uma lembrança especial da D23.

Os visitantes também devem ficar atentos à visita de influenciadores ao estande da LATAM durante todo o evento. Já estão confirmados nomes como Dani Calabresa, Taciele Alcolea e outros, que irão interagir e tirar fotos com os LATAMers que estiverem pelo estande no momento.

