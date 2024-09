LATAM leva mockup de avião e experiência imersiva para o público no Rock in Rio Brasil 2024 Com o conceito “A música te faz viajar sem fronteiras”, a companhia aérea terá ações exclusivas envolvendo todo seu ecossistema para mais de 5 mil pessoas que passarão em seu espaço na Cidade do Rock Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/09/2024 - 15h08 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h08 ) ‌



Ativações idealizadas pela LATAM e pela Agência Samba também terão brindes e sorteio de passagens aéreas Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Airlines Brasil, Companhia Aérea Oficial do Rock in Rio Brasil 2024, levará o público do maior festival de música e entretenimento do mundo para uma verdadeira viagem Sem Fronteiras em seu espaço na Cidade do Rock. Em um projeto idealizado e executado em parceria com a Agência Samba, a companhia irá instalar um mockup simulando o interior de uma aeronave e promoverá uma experiência imersiva em todo o seu ecossistema para embarcar mais de 5 mil pessoas que passarão pelo estande durante os sete dias de festival. Esta é a terceira edição consecutiva do Rock in Rio Brasil a contar com o apoio oficial da LATAM para reforçar o conceito “A música te faz viajar sem fronteiras”, que é parte de sua assinatura de marca “Sem Fronteiras” para estabelecer uma relação mais próxima com os clientes brasileiros e fortalecer o seu compromisso com o Brasil.

Segundo Mariana Karrer, gerente de Marketing da LATAM Airlines Brasil, as ações da companhia na edição deste ano do Rock in Rio Brasil apresentarão a jornada completa de viagem com a LATAM. “Vamos aproveitar a paixão do público pela música para promover uma verdadeira imersão de ponta a ponta na experiência de voar com a LATAM e viver um mundo Sem Fronteiras. Preparamos um espaço diferente de tudo o que o público do Rock in Rio já viu, misturando criatividade com tecnologia para apresentar a robustez de todo o nosso ecossistema”, explica a executiva.

COMO SERÁ O ESPAÇO DA LATAM NO ROCK IN RIO?

A experiência imersiva no estande da LATAM no Rock in Rio Brasil 2024 começará pela escolha do destino e realização do check-in nos conhecidos totens de autoatendimento da companhia, uma tecnologia que permite viagens mais rápidas, simples e seguras, com despacho de bagagem de forma autônoma em menos de 40 segundos. Na sequência, o público embarcará no mockup que representará o conforto, a comodidade e a privacidade de voar nos assentos da cabine Premium Business da companhia. Ao desembarcar, um passeio virtual aos principais pontos do destino escolhido pelo passageiro será realizado com o auxílio de um telão com comandos de interação e fone de ouvido.

‌



Por último, para apresentar que o LATAM Pass é o programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines e que eleva a experiência de viagem do passageiro com benefícios exclusivos, uma roleta de acúmulo de pontos sorteará brindes exclusivos e pontos LATAM Pass que poderão ser usados para resgatar passagens aéreas ou produtos em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass.

Além da experiência única e dos brindes, um QR Code com acesso ao vídeo da experiência imersiva virtual no destino será disponibilizado para download. O público que baixar o arquivo e postar no Instagram e TikTok a #LATAMnoRockinRio concorrerá a passagens aéreas de ida e volta para Lisboa com acompanhante.

‌



O espaço da LATAM no Rock in Rio Brasil 2024 também contará com um Lounge VIP em parceria com a Delta Air Lines para reforçar as vantagens e benefícios da Joint Venture entre as duas companhias, que oferece a melhor conectividade e experiência dos passageiros que viajam entre a América do Sul (Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) e a América do Norte (Estados Unidos e Canadá).

No espaço, serão recebidos os clientes mais fieis das companhias, além de parceiros e influenciadores digitais de ambas as marcas. São esperados no espaço personalidades, como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Silvia Braz, Marcus Vinícius, Patrícia Ramos, Letticia Muniz, Theodoro, entre outros.

‌



SUSTENTABILIDADE E VALOR COMPARTILHADO DA LATAM NO ROCK IN RIO BRASIL 2024

Além das ativações de marketing, a LATAM também promoverá o pilar Valor Compartilhado de sua estratégia Global de Sustentabilidade durante o Rock in Rio Brasil 2024. Em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas), a companhia levará dez jovens que obtiveram a formação em audiovisual e tiveram a oportunidade de realizar uma capacitação no The Town 2023 para ter a experiência de produzir conteúdos profissionais do festival que serão postados nas redes sociais da LATAM, CUFA, Instituto HNK e Favela Filmes. A companhia também contará com o apoio da Gastromotiva, um projeto de impacto social de cozinhas solidárias, para realizar a preparação das comidas servidas em seu espaço.

LATAM NO ROCK IN RIO BRASIL

Em março deste ano, a LATAM anunciou a renovação da sua parceria com o festival até 2026 em um acordo que contempla as duas próximas edições do Rock in Rio Brasil, além da edição de 2025 do The Town, em São Paulo. A edição deste ano vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock.

Além de uma aeronave especialmente personalizada ao festival, a LATAM terá um espaço exclusivo na Cidade do Rock e inserções nos telões dos palcos. Entre as atrações já confirmadas, estão Travis Scott, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, OneRepublic, Zara Larsson, Joss Stone, Lulu Santos, TETO, Matuê e WIU, Jão, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor e Angelique Kidjo.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.