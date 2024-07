LATAM lidera mercado aéreo brasileiro no primeiro semestre de 2024 com 39,4% Companhia obteve 23,6% de participação do mercado internacional no acumulado dos seis primeiros meses do ano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 10h55 (Atualizado em 23/07/2024 - 10h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A LATAM acaba de ser confirmada como a companhia líder do setor aéreo do Brasil no primeiro semestre de 2024, segundo os dados consolidados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) divulgados nesta segunda-feira, 22 de julho. Ao todo, a companhia obteve quase 40% de participação em RPK (sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados) no mercado doméstico brasileiro no acumulado dos seis primeiros meses do ano. Na operação internacional, a LATAM também lidera com 23,6% do total de participação (RPK) nos voos ligando o Brasil a outros países.

Os números de junho divulgados pela própria LATAM já haviam sinalizado que o volume acumulado no semestre da operação brasileira cresceu 5,6% com relação a 2023, na comparação com o mesmo mês de 2023. De acordo com a ANAC, a participação (RPK*) da companhia no mercado doméstico brasileiro foi de 37,27% no mês de junho.

“Os resultados do primeiro semestre reforçam o ano promissor da LATAM no Brasil, com um crescimento significativo na demanda e oferta. Continuamos empenhados em ampliar a capacidade da aviação brasileira e facilitar o acesso à aviação em todo o país”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

LATAM CARGO TAMBÉM CRESCE NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO

Publicidade

As cargas internacionais transportadas pela LATAM Cargo durante os seis primeiros meses do ano obtiveram um crescimento de 19,4% quando comparado com o mesmo período de 2023, o que reforça a liderança da afiliada de cargas do grupo LATAM no mercado internacional de cargas no Brasil. Foram mais de 98,4 mil toneladas transportadas entre o País e o exterior contra 82,4 mil no primeiro semestre de 2024.

Desde o fim do ano passado, a LATAM Cargo inaugurou três novas rotas cargueiras internacionais: Miami-São José dos Campos (2 voos semanais); Miami-Brasília (2 voos semanais) e Amsterdam-Curitiba (iniciou com 2 e agora conta com 3 voos semanais), além de ampliar de 2 para 3 a quantidade de voos semanais na rota Miami-Florianópolis. Já em abril deste ano, a companhia deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, que possui dois voos semanais e facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina.

Publicidade

Já no mercado doméstico, a operação de cargas apresenta um crescimento de 12,5% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período de 2023. Foram mais de 61,8 mil toneladas de cargas transportadas dentro do Brasil contra 54,9 mil no ano passado.

A LATAM Cargo também vem investindo em seu mercado doméstico brasileiro. Em abril deste ano, inaugurou a nova rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus, que duplicou a sua capacidade na capital paraense. Já em maio, foi inaugurada a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade medida em ATK (sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos) da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril. Em julho, começou a transportar cargas no compartimento inferior das aeronaves que operam voos de passageiros de/para Vitória da Conquista, sendo o quarto aeroporto a contar com operações cargueiras da empresa na Bahia, depois de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro.

Publicidade

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.