LATAM lidera mercado aéreo brasileiro no terceiro trimestre de 2024 com 39%

LATAM: liderança no mercado aéreo brasileiro Vinicius Magalhaes

A LATAM acaba de ser confirmada como a companhia líder do setor aéreo do Brasil no terceiro trimestre de 2024, segundo os dados consolidados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) divulgados nesta segunda-feira, 22 de outubro. Ao todo, a companhia obteve quase 39% de participação (RPK - sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de julho a setembro deste ano. Na operação internacional, a LATAM também lidera com 23,45% do total de participação (RPK) nos voos ligando o Brasil a outros países.

Os números de setembro divulgados pela própria LATAM já haviam sinalizado que o volume acumulado no semestre da operação brasileira cresceu 8,1% com relação a 2023 , na comparação com o mesmo mês de 2023. De acordo com a ANAC, a participação da companhia no mercado doméstico brasileiro foi de 38,2% no mês de setembro.

LATAM CARGO TAMBÉM CRESCE NO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO

As cargas internacionais transportadas pela LATAM Cargo de julho a setembro obtiveram um crescimento de 33%*** quando comparado com o mesmo período de 2023, o que reforça a liderança da afiliada de cargas do grupo LATAM no mercado internacional de cargas no Brasil. Foram mais de 53,1 mil toneladas transportadas entre o País e o exterior contra 40 mil no terceiro trimestre de 2023.

‌



Desde o fim do ano passado, a LATAM Cargo inaugurou três novas rotas cargueiras internacionais: Miami-São José dos Campos (iniciou com 2 e agora conta com 3 voos semanais); Miami-Brasília (2 voos semanais) e Amsterdam-Curitiba (2 voos semanais), além de ampliar de 2 para 3 a quantidade de voos semanais na rota Miami-Florianópolis inaugurada em 2020. Já em abril deste ano, a companhia deu início a rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis, que possui dois voos semanais e facilita o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina.

No mercado doméstico, a operação de cargas apresentou um crescimento de 28% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2023. Foram mais de 33,2 mil toneladas de cargas transportadas dentro do Brasil contra 26 mil no mesmo período do ano passado.

‌



A LATAM Cargo também vem investindo em seu mercado doméstico brasileiro. Em abril deste ano, inaugurou a nova rota cargueira Guarulhos-Belém-Manaus, que duplicou a sua capacidade na capital paraense. Já em maio, foi inaugurada a operação doméstica do voo semanal cargueiro Guarulhos-Recife-Manaus, que aumentou a capacidade da companhia na capital pernambucana em 62,5% na comparação com abril. Em julho, começou a transportar cargas no compartimento inferior das aeronaves que operam voos de passageiros de/para Vitória da Conquista, sendo o quarto aeroporto a contar com operações cargueiras da empresa na Bahia, depois de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro.

