LATAM oferece passagens aéreas com descontos no 1º Feirão do Turismo Campanha vai até segunda-feira (26/8) com promoções exclusivas, inclusive para voos com destino ao Norte e Nordeste do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2024 - 16h47 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Realização do Ministério do Turismo do Brasil incentiva as viagens durante a baixa temporada Vinicius Magalhaes

A LATAM acaba de dar início à sua participação com ofertas exclusivas no 1º Feirão do Turismo, uma realização do Ministério do Turismo do Brasil para movimentar o setor aéreo na baixa temporada. No link www.latamairlines.com/br/pt/ofertas/ofertas-cidades , o cliente LATAM tem acesso a ofertas exclusivas de passagens aéreas para todo o Brasil. A campanha ficará disponível até as 23h59 de segunda-feira (26 de agosto). Os clientes podem parcelar a sua compra em até 4 vezes sem juros, e clientes com cartão Itaú LATAM Pass têm a oportunidade de parcelar em até 10 vezes sem juros.

As ofertas e destinos mais atrativos do 1º Feirão do Turismo ficam por conta dos voos São Paulo/Congonhas-Navegantes, com passagens a partir de R$240,90¹ (ida com taxas inclusas) ou 6.418 pontos LATAM Pass + taxas de R$57,90, Curitiba-Foz do Iguaçu a partir de R$228,49¹ (ida com taxas inclusas) ou 6.523 pontos LATAM Pass + taxas de R$42,49, Campo Grande-São Paulo/Guarulhos a partir de R$242,01¹ (ida com taxas inclusas) ou 7.259 pontos LATAM Pass + taxas de R$35,01 e Rio de Janeiro-Vitória a partir de R$298,76¹ (ida com taxas inclusas) ou 9.399 pontos LATAM Pass + taxas de R$30,76.

Passagens com preços promocionais para voos nas regiões Norte e Nordeste também estão contemplados no Feirão, como os trechos São Paulo-São Luís a partir de R$373,65¹ (ida com taxas inclusas) ou 12.029 pontos LATAM Pass + taxas de R$30,65, Brasília-Marabá a partir de R$380,51¹ (ida com taxas inclusas) ou 12.309 pontos LATAM Pass + taxas de R$29,51, Brasília-Teresina a partir de R$409,51¹ (ida com taxas inclusas) ou 13.326 pontos LATAM Pass + taxas de R$29,51 e São Paulo-João Pessoa a partir de R$526,87¹ (ida com taxas inclusas) ou 16.448 pontos LATAM Pass + taxas de R$57,90.

TJ FEIRÃO DO TURISMO:

‌



*Válidos para voos operados pela LATAM Airlines Brasil (LATAM), em classes econômica, sujeitos à disponibilidade de assentos, e às regras e restrições específicas no perfil de cada tarifa. As ofertas são válidas para bilhetes emitidos entre as 00h01 do dia 24/08 e as 23h59 do dia 26/08/2024.

Para voos nacionais, as viagens podem ser realizadas entre os dias 21/10/2024 e 30/11/2024. O valor promocional será aplicado para viagens onde a data de volta for, pelo menos, dois dias depois da ida, sendo que o retorno deve ser realizado pelo mesmo aeroporto de chegada. Resgates a partir de 6.418 pontos LATAM Pass, mais taxas a partir de R$55, válidos para o trecho de voos nacionais operados pela LATAM, por passageiro e para a cabine econômica, os resgates não acumulam pontos LATAM Pass.

‌



Parcelamento em até 4 vezes sem juros, parcela mínima de R$ 70, válido para todos os cartões de crédito aceitos pela LATAM, de pessoa física e emitidos no Brasil, considerando exclusivamente o valor de tarifa anunciada, não sendo possível o parcelamento da taxa de embarque e de eventual adicional de emissão. Condição válida apenas para compras no site LATAM.

As informações integrais e detalhadas sobre as regras/restrições das tarifas anunciadas, descontos para crianças e pontuação no Programa LATAM Pass estão disponíveis para consulta no site www.latam.com.

‌



Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.