LATAM Pass e Justo fecham parceria para acúmulo e resgate de pontos em compras de supermercado

LATAM Pass: parceria para acúmulo e resgate de pontos em compras de supermercado Arte LATAM Pass

Imagine poder viajar o Brasil e o mundo com os gastos das compras diárias no supermercado. É exatamente esta a novidade anunciada pela LATAM aos clientes de seu programa de fidelidade LATAM Pass que fazem compras no supermercado digital Justo. A partir desta sexta-feira (28/6), todas as compras realizadas pelo site e aplicativo do Justo poderão ser convertidas em pontos LATAM Pass. Além do resgate de passagens aéreas e outros produtos em latampass.com, o acordo entre as empresas também permitirá em breve o pagamento no Justo com voucher de compras resgatado com pontos LATAM Pass

Segundo Bruno Montalvão, gerente sênior do LATAM Pass no Brasil, a parceria com o Justo é mais um passo da LATAM para inserir cada vez mais o programa de fidelidade no dia a dia dos brasileiros, ampliando as opções de acúmulo e resgate em transações cotidianas. “Além de sermos o programa de fidelidade que oferece a maior disponibilidade de passagens aéreas com pontos e resgates competitivos, temos um ecossistema robusto de parceiros como o Justo Supermercado, que permitem ao nosso cliente acumular e resgatar pontos em transações cotidianas, como em uma compra no supermercado. Esses pontos, vale lembrar, ajudam o brasileiro a resgatar mais viagens e contribuem com o compromisso da LATAM de ampliar o acesso à aviação no Brasil”, explica o executivo.

“Com a parceria com a LATAM, seguimos a nossa estratégia de fortalecer a nossa presença no mercado de pontos, que vem em constante crescimento no Brasil. Somos o primeiro supermercado a disponibilizar pontos LATAM Pass, com uma oferta de bonificação por real agressiva para o cliente LATAM, que poderá usufruir da praticidade e de produtos frescos em uma experiência de compra 100% digital e com entrega agendada”, explica Danilo Acrina, Gerente de Aquisição do Justo.

Para acumular pontos em compras, basta acessar o latampass.com e clicar no banner do Justo no site. A cada real em compras a partir de R$ 75,00, novos clientes do Justo acumularão 6 pontos LATAM Pass (máximo de 6.060 pontos acumulados na compra inaugural). Clientes recorrentes do supermercado acumularão 3 pontos LATAM Pass a cada real gasto em compras a partir de R$ 150 (máximo 2.600 pontos acumulados por compra). O valor gasto será convertido em pontos ao usar o cupom LATAMPASS na finalização da compra e será disponibilizado na conta do cliente em até 7 dias úteis após o recebimento dos itens.

COMO ACUMULAR MAIS PONTOS LATAM PASS?

Além de voar com a LATAM Airlines, outra forma de acumular pontos é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Também nas compras em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, o cliente é recompensado com pontos em um catálogo de mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade mensal de pontos a depender do plano que escolheu. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em pontos as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Por último, o cliente pode acumular pontos LATAM Pass por meio de bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao programa da LATAM.

Todos esses pontos acumulados podem ser usados para o resgate de passagens aéreas e, agora, para resgatar cupons de abastecimento de combustível nos postos Ipiranga ou em produtos disponíveis no marketplace Shopping LATAM Pass.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









