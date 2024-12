LATAM Pass firma parceria para oferecer pontos em compras com a Rappi no Brasil Usuários Rappi PRO agora podem acumular até 2 pontos LATAM Pass por dólar gasto na plataforma de delivery Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/12/2024 - 18h40 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LATAM Pass: parceria William Alves

A Rappi, principal plataforma de delivery da América Latina, anuncia sua mais nova parceria com o LATAM Pass. Agora, os usuários da Rappi PRO poderão acumular pontos LATAM Pass nas compras pelo Super App de delivery para trocar por viagens ou produtos no programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines.

Por meio da parceria, os usuários cadastrados tanto no programa de fidelidade da Rappi, o Rappi PRO, quanto no LATAM Pass poderão acumular 2 pontos LATAM Pass para cada dólar gasto em compras na Rappi. Além disso, os pontos LATAM Pass acumulados também poderão ser utilizados para efetuar compras na Rappi.

“Estamos sempre em busca de parcerias que tragam valor real aos nossos clientes e permitam que suas rotinas diárias sejam recompensadas. Com essa parceria com o LATAM Pass, nossos usuários PRO vão transformar suas compras do dia a dia em pontos que poderão ser trocados, por exemplo, por passagens aéreas ou produtos. A parceria com o LATAM Pass é um grande avanço para proporcionar uma experiência ainda mais completa e recompensadora, além de reforçar nosso compromisso com a inovação”, afirma Guido Becher, head global de travel e loyalty da Rappi.



“O início dessa parceria com a Rappi representa mais um passo em nosso objetivo de tornar o LATAM Pass parte do dia a dia do brasileiro e facilitar o acesso à aviação em nosso País. Agora, com simples compras na Rappi, o cliente poderá acumular pontos e resgatar a viagem dos sonhos”, afirma Martin Holdschmidt, diretor geral do LATAM Pass no Brasil.

‌



Essa vantagem estará disponível para todos os clientes que cumprirem os requisitos de ambos os programas e é válida enquanto durarem os estoques de pontos disponíveis para essa promoção. Para participar, os usuários Rappi PRO precisam ir na página do LATAM Pass e da Rappi e ativar a promoção.

A parceria é válida para pedidos realizados em todas as categorias da plataforma Rappi – incluindo Turbo, alimentação, supermercado, farmácia e diversos outros serviços, com exceção de Rappi Travel e Rappi Favor.

‌



“Esta colaboração entre Rappi e LATAM Pass visa incentivar a fidelização dos usuários e agregar ainda mais valor às suas experiências diárias, oferecendo mais conveniência e possibilidades para transformar compras cotidianas em recompensas”, completa Guido Becher.

Para mais informações sobre a parceria e como ativar o benefício de acúmulo de pontos LATAM Pass na Rappi, acesse o site oficial da Rappi ou do LATAM Pass.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.