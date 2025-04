LATAM Pass inicia campanha com bônus de até 1.000 milhas na primeira transferência do programa Esfera Válida de 22 a 24 de abril, a campanha oferece também 35% de milhas extras sobre a quantidade de pontos transferidos do Programa Esfera para o Programa LATAM Pass Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/04/2025 - 15h08 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa ampliou de 24 para 36 meses a validade das milhas acumuladas Divulgação

O LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, acaba de lançar a campanha ESFERA MILHAS EXTRAS em parceria com a Esfera, programa de pontos e recompensas do Santander. Entre os dias 22 e 24 de abril de 2025, das 10h às 23h59 (horário de Brasília), os clientes que transferirem pontos do Programa Esfera para o Programa LATAM Pass pela primeira vez terão direito a 1.000 milhas extras como bonificação.

Além disso, os demais clientes que realizarem a transferência de pontos do Programa Esfera para o Programa LATAM Pass ganharão 35% de milhas extras, calculadas sobre a quantidade transferida. Clientes já cadastrados no Clube LATAM Pass, ou que se cadastrarem antes da transferência, poderão receber, adicionalmente, 15% de milhas extras calculadas sobre a quantidade de pontos transferidos, podendo alcançar até 300.000 milhas extras por CPF.

Para ter acesso a esses e a outros benefícios previstos na campanha ESFERA MILHAS EXTRAS, é imprescindível que o cliente realize o cadastro na campanha por meio do link: LATAM Pass - Esfera Milhas Extras. Caso a transferência dos pontos seja realizada antes do cadastro, o cliente não será elegível para a campanha.

‌



As milhas extras da campanha serão creditadas na conta do cliente no Programa LATAM Pass em até 30 dias após a finalização da campanha. Para participar da campanha ESFERA MILHAS EXTRAS, é necessário acessar o site oficial, fazer o cadastro e aceitar o regulamento, antes de realizar a transferência.

MILHAS QUE NÃO EXPIRAM

‌



Com o objetivo de torná-lo mais amplo, simples, personalizado e oferecer mais opções de escolha aos clientes, desde janeiro de 2025, o LATAM Pass, programa de fidelidade da LATAM Airlines, ampliou de 24 para 36 meses a validade de todas as milhas acumuladas. Após esse período, agora as milhas não expiram, desde que o sócio continue acumulando milhas voando com a LATAM, e clientes das categorias Elite tem milhas que não expiram, enquanto se mantém nessas categorias. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/regulamento-2025/beneficios.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS NO APP LATAM PASS

‌



O cadastro de sócios no app LATAM Pass, disponível na loja de aplicativos da Apple Store e no Google Play, oferece uma série de vantagens, como o recebimento instantâneo de promoções e ofertas exclusivas, o gerenciamento de Milhas LATAM Pass, além dos bônus LATAM Pass, que são benefícios adicionais aos das categorias elite e personalizáveis, exclusivos para resgate pelo app, conforme o acúmulo de pontos qualificáveis do cliente no programa. Para saber mais, acesse: latampass.latam.com/pt_br/baixe-o-app

COMO ACUMULAR MILHAS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

O programa oferece várias formas de acumular milhas. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em milhas todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com milhas.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, com a garantia de uma quantidade de milhas mensais a depen

der do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em milhas as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em Milhas LATAM Pass os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras. No mesmo mês, anunciou uma nova possibilidade, converter as compras realizadas no site da Amazon.com.br em Milhas LATAM Pass.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.