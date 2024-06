LATAM Pass oferece até 35% de bônus em transferências de pontos Livelo

Alto contraste

LATAM Pass: 35% de bônus Vinicius Magalhaes

O LATAM Pass acaba de colocar no ar uma campanha especial que oferece até 35% de bônus na transferência de pontos Livelo. Válida apenas as 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (27/6), a campanha envolve 20% de bonificação para todos os clientes do programa LATAM Pass, que podem ser somados a mais 10% para quem é membro do Clube Livelo, ou 15% para assinantes do Clube LATAM Pass.

Para participar é muito simples, basta se cadastrar no site oficial da campanha e aceitar o regulamento antes de solicitar a transferência dos pontos. A quantidade mínima para transferência de pontos Livelo para o LATAM Pass é de 15 mil pontos, com limite de até 300 mil pontos extras por CPF participante. O saldo transferido será devidamente bonificado em até 30 dias após o encerramento da campanha.

A campanha não é cumulativa com nenhuma outra vigente no programa LATAM Pass. No caso de duas ou mais campanhas de Pontos Extras vigentes, prevalecerá a escolhida pelo cliente. Consulte o regulamento.

OUTRAS FORMAS DE ACUMULAR PONTOS LATAM PASS

O LATAM Pass é o programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines. O programa oferece várias formas de acumular pontos. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com pontos.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade de pontos mensalmente a depender do plano escolhido por ele. Por último, o cliente pode acumular pontos por meio de seus bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao LATAM Pass.

Todos os pontos acumulados podem ser usados para o resgate de passagens aéreas com a LATAM ou em produtos disponíveis em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

