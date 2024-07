LATAM planeja contratar em São Paulo 55 profissionais de manutenção até dezembro de 2024

Alto contraste

A+

A-

LATAM: contratação de profissionais de manutenção Divulgação LATAM Airlines

A LATAM planeja contratar em dois diferentes centros de manutenção no Estado de São Paulo, 55 profissionais de manutenção aeronáutica até dezembro de 2024 para apoiar o crescimento sustentável da sua operação. A companhia busca pessoas de perfis diversos e diferentes níveis de experiência para atuar na manutenção de suas aeronaves no LATAM MRO, instalado em São Carlos (SP), bem como no LATAM CML, centro de manutenção de linha anexo ao Aeroporto de Guarulhos (SP). Interessados devem acompanhar a abertura dos processos seletivos na página Trabalhe Conosco no site latam.com.

“Estamos em busca de profissionais de diferentes níveis de experiência para dar suporte ao crescimento sustentável da LATAM. Por exemplo, nossas vagas de auxiliar técnico são uma ótima oportunidade de entrada na aviação para profissionais que atuaram em outros setores, como indústria automotiva, mecânica geral, máquinas e ferramentas, setores de tecnologia, entre outros, com um plano de carreira sólido e com uma robusta proposta de valor intern o ”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Brasil.

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira. Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Estão no alvo da LATAM no Brasil sobretudo profissionais para as funções de auxiliar técnico, mecânico aeronáutico, pintor, líder de manutenção e técnico de ensaio não destrutivo. 40 vagas deverão ser destinadas às operações do moderno LATAM MRO, o centro de manutenção da companhia em de São Carlos (SP) que é referência mundial por sua estrutura robusta e capacidade tecnológica e inovadora, responsável por mais de 60% de todas as manutenções programadas das aeronaves do grupo LATAM. As outras 15 vagas deverão ser destinadas ao Centro de Manutenção de Linha (CML) da LATAM, localizado em Guarulhos (SP), onde o profissional tem a oportunidade de trabalhar com aeronaves de grande porte da família Boeing.

Publicidade

A carreira de mecânico na LATAM, vale lembrar, oferece oportunidades para trabalhar com diferentes modelos de aeronaves (Boeing 767, 777, 787 e os Airbus A321, A320, A319, A320neo e A321neo). A quantidade de vagas para cada posição varia conforme a necessidade de cada base da companhia. O pacote de benefícios para os novos funcionários inclui assistência médica e odontológica; auxílio academia; seguro de vida; vale-alimentação; vale-refeição, vale-transporte, além do programa de passagens aéreas com descontos para desfrutar os destinos domésticos e internacionais da LATAM.

LATAM planeja contratar em São Paulo 55 profissionais de manutenção até dezembro de 2024

Publicidade

Companhia busca pessoas de perfis diversos e diferentes níveis de experiência para atuar em seus centros de manutenção em Guarulhos e São Carlos (SP)

Oportunidades permitem o início de carreira para profissionais que atuaram em outros setores, como indústria automotiva, mecânica geral, máquinas e ferramentas, setores de tecnologia, entre outros

São Paulo, 05 de julho de 2024 - A LATAM planeja contratar em dois diferentes centros de manutenção no Estado de São Paulo, 55 profissionais de manutenção aeronáutica até dezembro de 2024 para apoiar o crescimento sustentável da sua operação. A companhia busca pessoas de perfis diversos e diferentes níveis de experiência para atuar na manutenção de suas aeronaves no LATAM MRO, instalado em São Carlos (SP), bem como no LATAM CML, centro de manutenção de linha anexo ao Aeroporto de Guarulhos (SP). Interessados devem acompanhar a abertura dos processos seletivos na página Trabalhe Conosco no site latam.com.

“Estamos em busca de profissionais de diferentes níveis de experiência para dar suporte ao crescimento sustentável da LATAM. Por exemplo, nossas vagas de auxiliar técnico são uma ótima oportunidade de entrada na aviação para profissionais que atuaram em outros setores, como indústria automotiva, mecânica geral, máquinas e ferramentas, setores de tecnologia, entre outros, com um plano de carreira sólido e com uma robusta proposta de valor intern o ”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Brasil.

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira. Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Estão no alvo da LATAM no Brasil sobretudo profissionais para as funções de auxiliar técnico, mecânico aeronáutico, pintor, líder de manutenção e técnico de ensaio não destrutivo. 40 vagas deverão ser destinadas às operações do moderno LATAM MRO, o centro de manutenção da companhia em de São Carlos (SP) que é referência mundial por sua estrutura robusta e capacidade tecnológica e inovadora, responsável por mais de 60% de todas as manutenções programadas das aeronaves do grupo LATAM. As outras 15 vagas deverão ser destinadas ao Centro de Manutenção de Linha (CML) da LATAM, localizado em Guarulhos (SP), onde o profissional tem a oportunidade de trabalhar com aeronaves de grande porte da família Boeing.

A carreira de mecânico na LATAM, vale lembrar, oferece oportunidades para trabalhar com diferentes modelos de aeronaves (Boeing 767, 777, 787 e os Airbus A321, A320, A319, A320neo e A321neo). A quantidade de vagas para cada posição varia conforme a necessidade de cada base da companhia. O pacote de benefícios para os novos funcionários inclui assistência médica e odontológica; auxílio academia; seguro de vida; vale-alimentação; vale-refeição, vale-transporte, além do programa de passagens aéreas com descontos para desfrutar os destinos domésticos e internacionais da LATAM.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.