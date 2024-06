LATAM recebe prêmio internacional por melhor serviço de bordo

Alto contraste

LATAM: Prêmio internacional por melhor serviço de bordo (Divulgação LATAM Airlines)

Pelo terceiro ano consecutivo, o grupo LATAM ganhou o prêmio de “Melhor Serviço de Alimentos e Bebidas a Bordo” no APEX Best In Airline Awards. O reconhecimento internacional foi alcançado com o voto de mais de um milhão de passageiros de 600 companhias aéreas no Tripit, um dos principais aplicativos de organização de viagens do mundo. A riqueza gastronômica do serviço de bordo da LATAM, com um serviço de cortesia em rotas domésticas e os programas “Sabor à Brasileira” e “Sabores que transportam” para voos de longa distância, foram destaques por oferecerem aos passageiros uma perspectiva gastronômica da América do Sul e enriquecer a experiência a bordo com sabores autênticos dos diferentes países da região. Os programas, vale lembrar, contam com menus exclusivos, elaborados com a ajuda de chefs que representam as cozinhas regionais a bordo.

“Os programas Sabor à Brasileira e Sabores que Transportam celebram a diversidade do grupo LATAM e da região, levando aos nossos clientes a riqueza gastronômica da América do Sul. Esses menus são carinhosamente elaborados por chefs mulheres que, além de um sabor rico, têm valorizadas suas histórias pessoais de desenvolvimento, empreendedorismo e empoderamento”, destaca Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do grupo LATAM.

A conquista pelo terceiro ano consecutivo do APEX Best In Airline Awards se soma a outros dois reconhecimentos recentemente recebidos pelo grupo LATAM: “Melhor Sustentabilidade a Bordo” no Onboard Hospitality Awards 2024 pelo segundo ano consecutivo e “Altamente Recomendada” nas categorias “Melhor Entretenimento a Bordo” e “Inovação em Catering do Ano”; e o “Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024″, da Pax International Awards , pelo quinto ano.

