LATAM reforça compromisso com a democratização da aviação brasileira em lançamento do Voa Brasil Somente em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos no mercado doméstico brasileiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 21h01 (Atualizado em 24/07/2024 - 21h01 ) ‌



Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, assinou em Brasília nesta quarta-feira (24/07) o compromisso da empresa com o Programa Voa Brasil Divulgação: LATAM Linhas Aéreas

Desde 2023, a LATAM é a companhia aérea que mais adiciona voos e assentos no Brasil e a que mais realiza promoções com passagens a partir de R$99. Somente em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos no mercado doméstico brasileiro.

A LATAM investe desta forma porque acredita que somente com mais voos e mais assentos os brasileiros terão mais acesso à aviação em um país com as dimensões continentais do Brasil.

É com esse mesmo compromisso em democratizar o transporte aéreo que a LATAM participa do programa Voa Brasil, lançado oficialmente nesta quarta-feira (24/07).

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe. O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777, 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro