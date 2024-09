LATAM registra aumento de 7% no fluxo de passageiros para o Nordeste durante as férias de julho Ceará, Bahia e Pernambuco formam o top 3 de estados mais procurados na região durante o período Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 18h14 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

LATAM: a mais pontual em Aracaju, Maceió e Vitória da Conquista durante as férias de julho Vinicius Magalhaes

A LATAM Brasil registrou um crescimento de 7% no número de passageiros de sua operação de voos para o Nordeste durante as férias de julho de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Com um total de 545 mil passageiros transportados para a região, considerando somente voos com destino ao Nordeste, a companhia registrou um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado.

O estado do Ceará lidera o ranking de estados da região por passageiros transportados, seguido pela Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe. Além disso, o Rio Grande do Norte se destacou com o maior aumento percentual de passageiros em relação a julho de 2023, registrando um crescimento de 24%. Em seguida, Pernambuco apresentou um aumento de 13%, seguido por Sergipe e Bahia com 12%, Alagoas com 10% e Paraíba com 5%.

A taxa de ocupação média dos cinco principais estados do Nordeste durante o período foi próxima da lotação máxima dos voos, com o Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte atingindo 90% de ocupação, seguidos por Bahia e Alagoas com 84%. Quanto às origens dos passageiros, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro foram os estados com maior emissão de passagens para a região Nordeste.

A LATAM segue investindo no potencial turístico do Nordeste brasileiro. Somente este ano, anunciou duas rotas internacionais que serão inauguradas nos próximos meses: Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago, com a expectativa de levar mais passageiros de nossos países vizinhos às capitais do Ceará e Pernambuco, além de promover o turismo internacional para os viajantes nordestinos.

‌



PONTUALIDADE DA LATAM NO NORDESTE

Durante as férias de julho, a LATAM foi a companhia aérea mais pontual dos aeroportos de Aracajú (SE), Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA), segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial.

‌



Pousaram dentro do horário previsto 91,61% dos 155 voos programados com destino à Aracaju, 92,09% dos 278 voos para Maceió e 91,53% dos 59 voos para Vitória da Conquista.

Para medir o indicador de OTP (On-time Performance), a Cirium avalia os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino dentro do horário previsto (em até 14 minutos após o horário programado).

‌



O INVESTIMENTO E O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021 (market share calculado em RPK, sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados), segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.