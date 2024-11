LATAM retoma os voos entre Santiago e Sydney, sua terceira rota direta entre Chile e Oceania Passageiros provenientes do Brasil, Argentina, Peru e Uruguai terão uma nova alternativa para viajar para a Austrália de forma rápida Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/10/2024 - 19h17 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h17 ) twitter

Tripulação do voo inaugural Santiago-Sydney da LATAM Divulgação

No último domingo (27/10), o grupo LATAM inaugurou os voos diretos entre Santiago e Sydney, a rota mais longa que o grupo possui atualmente e sua terceira rota direta entre Chile e Oceania.

São mais de 11.300 quilômetros que separam as duas cidades e agora os passageiros do grupo LATAM podem realizar esse percurso em menos de 15 horas sem escalas. Isso representa uma economia de 4 horas em comparação com um voo de Santiago a Sydney com escala em Auckland, Nova Zelândia.



Os voos são realizados quatro vezes por semana e operados em aeronaves Boeing 787-9, com capacidade para 300 passageiros. De Santiago, decolam todas as terças, quintas, sábados e domingos às 01:40 (hora local), chegando ao destino às 06:30 (hora local). Enquanto que, de Sydney, as saídas ocorrem todas as segundas, quartas, sextas e domingos às 12:35 (hora local), chegando a Santiago às 11:20 (hora local).



“Com esta retomada, o LATAM Airlines Group reforça a conectividade da América do Sul com a Oceania, oferecendo mais alternativas aos viajantes de toda a região que buscam novas experiências na Austrália. Sydney é uma das cidades mais cosmopolitas e multiétnicas da Austrália e recebe quase 10 milhões de turistas por ano”, afirma María Paz Villasante, Gerente de Estratégia Comercial do LATAM Airlines Group.

‌





Esta rota direta esteve disponível entre 2019 e 2020, mas foi suspensa devido à pandemia de Covid-19. A rota, que tem capacidade para transportar até 2.400 passageiros semanais, se soma aos voos diretos que o LATAM Airlines Group opera do Chile para Melbourne na Austrália e Auckland na Nova Zelândia.



NOVA OPÇÃO DE CONEXÃO PARA OS PASSAGEIROS DO BRASIL

‌



Graças a esta retomada, passageiros provenientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília poderão viajar para a Austrália realizando apenas uma escala em Santiago do Chile.

‌



