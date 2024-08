LATAM se pronuncia após demitir pilotos que bateram cauda de avião durante decolagem Relatório preliminar aponta que tripulantes podem ter inserido dados incorretos relacionados ao peso do avião no sistema de gerenciamento de operações do Boeing 777 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2024 - 10h58 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h05 ) ‌



Boeing 777 da LATAM arrasta a cauda na pista de Milão durante decolagem Reprodução/X/@aviationbrk

A LATAM emitiu um comunicado depois que a autoridade italiana de aviação divulgou um relatório preliminar sobre o incidente com uma de suas aeronaves intercontinentais. No incidente do voo que partiu de Milão, na Itália, rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a aeronave bate a cauda no asfalto durante o procedimento de decolagem, numa ação chamada na aviação de tail strike.

Após a decolagem, o avião realizou órbitas na região - voando em círculos - até despejar combustível para aliviar o peso e retornar para um pouso seguro. O fato foi registrado em vídeo e noticiado aqui no blog em 11 de julho último.

De acordo com as investigações, os pilotos podem ter inserido dados errados relacionados ao peso da aeronave, o que teria comprometido o cálculo automático realizado pelo sistema, reduzindo a velocidade necessária para que o avião decolasse. Ainda de acordo com os investigadores, o Boeing 777 arrastou a cauda na pista por cerca de 700 metros.

CCTV shows LATAM Brasil 777-300 tail strike incident while departing Milan Malpensa Airport on Tuesday. The aircraft reportedly suffered significant damage and has been grounded since. pic.twitter.com/NXd44IAFjg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2024

A LATAM teria demitido os três pilotos que estavam na cabine de comando do voo LA8073, embora não confirme oficialmente.

O tail strike não é incidente raro na aviação comercial. Na última sexta-feira, por exemplo, um Boeing 737-8 MAX da companhia europeia Ryanair teve uma ocorrência semelhante num voo que saiu de Birmingham, no Reino Unido, para Chipre. Em 18 de julho foi a vez de um modelo Avro RJ-100, da iraniana Mahan Air que operava o voo W5-1055, de Teerã Mehrabad para Kerman, no Irã, passar por um tail strike.

Entre as causas do tail strike estão as condições meteorológicas, como vento forte ou imperícia da tripulação. Após esse tipo de ocorrência, que não compromete a segurança dos passageiros e tripulantes, as companhias aéreas providenciam uma inspeção técnica detalhada na fuselagem para se certificar sobre as condições estruturais da aeronave.

Veja a nota da LATAM Linhas Aéreas:

A LATAM lembra que, no dia 9 de julho de 2024, a aeronave que operava o voo LA8073 (Milão-São Paulo/Guarulhos) precisou retornar ao aeroporto de origem após ter sido registrado contato entre a traseira do avião e a pista durante a decolagem. O voo foi cancelado e o desembarque ocorreu normalmente e com segurança, sem incidentes. Toda a assistência necessária foi prestada aos passageiros, que foram realocados para outros voos da LATAM e outras companhias.

A LATAM destaca que continua cooperando com as autoridades que investigam o ocorrido e aguarda a publicação do relatório final da Autoridade Italiana para a Segurança da Aviação (ANSV). A empresa esclarece que o relatório emitido pela autoridade é preliminar e não apresenta as prováveis causas ou conclusões da investigação.