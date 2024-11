LATAM terá voo direto de São Paulo para Pelotas a partir de abril de 2025 Com previsão de 20 mil passageiros por ano, a nova rota São Paulo/Guarulhos-Pelotas ampliará a conectividade da região Sul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 17h40 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h40 ) twitter

LATAM: voo direto de São Paulo para Pelotas Vinicius Magalhaes

A LATAM anuncia uma nova rota regular entre o aeroporto de São Paulo/Guarulhos e Pelotas (RS) para ampliar a conectividade da região Sul com o restante do Brasil. As passagens aéreas já estão disponíveis em latam.com e demais canais.

Com previsão de transportar 20 mil pessoas por ano, a nova rota terá início em abril de 2025, com voos operados por aeronaves da família Airbus A319, com capacidade para até 138 passageiros. A rota São Paulo/Guarulhos-Pelotas faz parte de um conjunto de novas operações e aumentos de frequências em voos domésticos da LATAM no Brasil. Ao todo, a companhia ampliará em 12% o seu volume de voos dentro do Brasil a partir de abril de 2025.

“Somente neste ano, já acrescentamos mais de 1,3 milhão de assentos no mercado doméstico brasileiro. Em 2025 seguiremos investindo para ampliar ainda mais esta rede de forma sustentável e eficiente. Isso é possível porque a LATAM está forte, entregando um produto cada vez mais atrativo e com mais opções para todos os tipos de viajantes”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A rota será inaugurada com 3 voos por semana, com 1h45 de duração para conectar Pelotas a outros 48 destinos nacionais e 23 destinos internacionais que a LATAM atende a partir do seu maior hub (centro de conexões). Esta será a primeira operação regular da LATAM em Pelotas, após realizar uma operação emergencial na cidade de agosto a outubro deste ano, durante o fechamento do aeroporto de Porto Alegre.

