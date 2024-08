LATAM transporta 70% dos passageiros que voam entre Chile e Brasil, aponta balanço do primeiro semestre de 20 No período, companhia embarcou mais de 445 mil pessoas em voos diretos de Santiago para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 18h29 (Atualizado em 02/08/2024 - 18h29 ) ‌



LATAM: 70% dos passageiros que voam entre Chile e Brasil Divulgação LATAM Linhas Aéreas

A LATAM foi responsável por 70% do volume de passageiros que voaram do Chile ao Brasil no primeiro semestre de 2024, segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). No período, a companhia embarcou 445 mil passageiros em seus voos diretos de Santiago para São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. No sentido inverso, transportou 436 mil passageiros do Brasil para o Chile no mesmo período, o equivalente a 65% do total de viajantes.

“A LATAM desempenha um papel fundamental na integração da América do Sul e tem o compromisso de fazer com que a aviação desta região seja não somente cada vez mais acessível, mas também o motor do seu desenvolvimento econômico, social e ambiental. A conexão Brasil-Chile da LATAM conta atualmente com sete rotas diretas e fortalece os laços bilaterais dos países tanto no transporte de pessoas quanto no embarque de cargas” avalia Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Atualmente, a LATAM opera 143 voos semanais entre o Brasil e o Chile. Entre maio e julho deste ano, período de alta temporada, a companhia ampliou em 30% a quantidade de voos entre os países na comparação com a operação do início de 2024.

A LATAM é hoje a companhia aérea que mais conecta o mundo com o Brasil, com voos diretos e indiretos para o País a partir de 90 aeroportos no exterior. Essa realidade também reflete nos dados da ANAC. No primeiro semestre deste ano, a LATAM foi responsável por 1,6 milhão de desembarques internacionais no Brasil. O volume colocou a empresa na liderança em voos internacionais no mercado brasileiro no período, com participação de mercado de 23,6%, segundo a ANAC.

AVIÃO SOLIDÁRIO BRASIL-CHILE

O programa Avião Solidário da LATAM realizou na última terça-feira (30/7) o transporte gratuito de 25 purificadores de água portáteis para equipar o Corpo de Bombeiros do Chile, fortalecendo sua capacidade de resposta emergencial a desastres. O embarque foi realizado em parceria com o Itamaraty, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Embaixada do Brasil em Santiago. Os itens, com peso total de 712 quilos, foram embarcados no compartimento de cargas da aeronave da LATAM que realizou o voo LA631 entre o aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e Santiago.

O CRESCIMENTO DA LATAM

Atualmente, a LATAM é a empresa que mais adiciona assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 53 aeroportos em território nacional. Na operação internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior.

Como consequência, a LATAM, lidera a aviação brasileira desde 2021 (market share calculado em RPK, sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados), segundo a ANAC. O índice considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Em 2024, a LATAM já adicionou 1 milhão de assentos domésticos no Brasil e ultrapassou a marca de 150 aeronaves em sua frota no País. Ao todo, a companhia prevê para 2024 um crescimento de 8% a 10% a sua oferta doméstica de assentos no Brasil na comparação com 2023.