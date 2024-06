LATAM usa humor em campanha para reforçar seu marketplace e convidar os clientes a tirar “férias das férias”

Alto contraste

Voltar das férias não é fácil, mas viajar de novo com pontos acumulados, sim. É essa a mensagem que a LATAM transmite a partir desta quinta-feira (20/6) na campanha Férias das Férias para reforçar os benefícios de seu marketplace. A companhia contará com estratégia de mídia 360º (TV aberta, portais, mídias sociais e out-of-home) para mostrar que muito além de passagens aéreas, latam.com tem tudo para a viagem, e ainda oferece pontos LATAM Pass para já embarcar em outra e ter acesso a benefícios adicionais para uma experiência superior com pontos qualificáveis, como check-in preferencial, embarque prioritário, acesso às salas VIP e todo o conforto da cabine Premium Business.

A campanha, que tem criação e estratégia assinadas pela Graphene by IPG, estrutura que atende exclusivamente a LATAM e que no Brasil inclui as agências WMcCann e MRM Brasil, usa o bom humor para mostrar que o mais difícil das férias é voltar delas: ficar sem aquele delicioso buffet de hotel, trocar os passeios em carros esportivos pela rotina cansativa, lidar com a saudade daqueles dias de sol. Tudo isso pode ter um ar de alegria quando as viagens são adquiridas em latam.com, que tem pacotes, hospedagem, seguro viagem e aluguel de carro em um só lugar, e ainda oferece pontos LATAM Pass que podem ser resgatados em itens para a próxima viagem.

“Temos um ecossistema que oferece vantagens ao passageiro que vão muito além de passagens aéreas com valores competitivos. Hoje, é possível acessar latam.com e montar a viagem completa, com pacotes, hospedagem, aluguel de carro, seguro viagem, tudo em um só lugar. E o nosso grande diferencial é o acúmulo de pontos em cada aquisição, deixando o cliente cada vez mais próximo de realizar mais viagens dos sonhos”, explica Gregório Meireles, head de Digital da LATAM Brasil.

ESTREIA DA LATAM NO TIKTOK

Além da campanha no ar para reforçar os benefícios de seu marketplace, a LATAM Brasil também acaba de estrear sua conta no TikTok. O perfil latambrasil está no ar com conteúdos sobre destinos, experiências, eventos e trends de viagem para estabelecer uma relação ainda mais próxima com o brasileiro. A iniciativa amplia a visibilidade da marca em uma rede social popular no Brasil e estabelece um novo canal de interação com o passageiro. A página será utilizada para inspirar o desejo de viajar com a LATAM, conectar a marca às tendências para estar próxima das comunidades, celebrar datas relacionadas ao mercado de aviação e consumo, e ampliar os momentos de posicionamento e ações especiais.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









