Levu Air Cargo vai operar o primeiro Airbus A321 cargueiro da América Latina Aeronave tem capacidade para transportar até 27 toneladas e um alcance de até 3.800 quilômetros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/11/2024 - 10h52 (Atualizado em 18/11/2024 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Levu Air Car: primeiro Airbus A321 cargueiro da América Latina Divulgação

A operadora brasileira Levu Air Cargo celebra a entrada em serviço (EIS) do primeiro A321 convertido para cargueiro, em leasing da SmartLynx, tornando-se a primeira transportadora de carga da América Latina a operar este modelo. Com essa aeronave, convertida pela Precision nos Estados Unidos, a Levu junta-se à família de operadores Airbus na América Latina.

O A321 convertido integra a família de aeronaves de corredor único mais popular do mundo sendo o cargueiro mais eficiente da categoria. Com capacidade para transportar até 27 toneladas e um alcance de até 3.800 quilômetros, essa conversão permitirá à Levu operar com maior flexibilidade e eficiência. Graças ao grande volume e capacidade de carga, o A321 oferece o menor custo por unidade da categoria, além do menor consumo de combustível e emissões de CO2 por kg. A otimizada seção transversal da fuselagem da aeronave oferece flexibilidade para transportar uma grande variedade de tamanhos de paletes e contêineres, proporcionando ao cliente uma capacidade inigualável.

O A321 oferece uma plataforma altamente capaz para conversão em cargueiro. Os controles de voo Fly-by-Wire, pioneiros no A320, garantem operações suaves e uma similaridade única entre as versões de passageiro e cargueiro no oferecimento atual da Airbus. Mais de 18 mil aeronaves da Família A320 foram encomendadas, e mais de 11 mil foram entregues desde que o modelo entrou em operação, proporcionando um amplo conjunto de aeronaves que podem sustentar o programa de conversão por muitos anos.

A entrada em serviço do A321 da Levu será apoiada pela NAVBLUE, subsidiária de de software de operações de voo da Airbus, com um conjunto de soluções dedicadas a melhorar o desempenho, navegação e segurança das operações da companhia. Ao lidar com desafios operacionais críticos, essas soluções aumentarão a eficiência operacional da companhia aérea.

‌



A Levu Air Cargo é uma companhia aérea de carga brasileira, especializada no transporte nacional e internacional, com sede em Campinas e bases aéreas em todo o país. Em um futuro próximo, a empresa planeja operar mais aeronaves Airbus convertidas.

A Airbus já vendeu mais de 1.300 aeronaves na América Latina e Caribe, liderando o mercado de aviões de passageiros em operação, com cerca de 800 em operação em toda a região, com quase 500 em backlog. Desde 1994, a Airbus conquistou 75% dos pedidos líquidos na região.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.