Líder Aviação alcança 30 cartas de intenção de compra do HondaJet Echelon Representante da fabricante japonesa anuncia projeção de vendas na LABACE 2024. Autonomia elevada do jato e demanda por aeronaves de longa autonomia atraem os futuros compradores Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h27 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h27 ) ‌



Líder Aviação: cartas de intenção de compra do HondaJet Echelon Divulgação Líder Aviação

Em fase final de desenvolvimento, o jato leve HondaJet Echelon vem apresentando demanda acima da expectativa no Brasil. A Líder Aviação, representante exclusiva da Honda Aircraft Company no Brasil, anuncia que recebeu de compradores brasileiros, até o mês de julho, o total de 30 cartas de intenção para aquisição do jato.

O HondaJet Echelon é o novo jato da fabricante japonesa e está em fase final de desenvolvimento, com início de vendas previsto para 2028. Com capacidade para até 11 ocupantes, o avião terá capacidade de cobrir todo o território brasileiro sem necessidade de escalas, mesmo com lotação máxima, algo único entre as aeronaves da categoria de jatos leves.

No mercado de aeronaves novas, a tendência é de alta na procura por aeronaves que tenham autonomia para cobertura de todo território nacional, sem escalas. “O fato de ser um jato leve para longas distâncias torna o HondaJet Echelon especialmente atrativo para viagens no Brasil. O usuário poderá voar de Porto Alegre até Manaus, por exemplo, sem parar para abastecer, além de fazer voos internacionais. Isso vem chamando a atenção dos futuros compradores”, explica Anderson Markiewicz, Diretor de Vendas da Líder Aviação.

A empresa brasileira está entusiasmada em trazer a nova aeronave para o Brasil, atendendo à crescente demanda por aeronaves de alto desempenho e longo alcance. “Acreditamos que o HondaJet Echelon será um grande sucesso no mercado. Embora a comercialização ainda não tenha começado, o entusiasmo é palpável, por causa das 30 cartas de intenção já recebidas aqui no Brasil”, reforça Markiewicz.

A Líder também comercializa o HondaJet Elite II, a mais recente edição do jato superleve da fabricante e que foi apresentado ao mercado em 2022. Desde a primeira versão do HondaJet, já foram entregues mais de 270 aeronaves globalmente. “O HondaJet é um sucesso comercial por ser o mais veloz, mais confortável, mais econômico e mais ecológico entre os jatos superleves, cobrindo todas as capitais do nordeste brasileiro a partir da cidade de São Paulo, por exemplo”, detalha Markiewicz.

A Líder Aviação é a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com mais de 1.300 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento e gerenciamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

