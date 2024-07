Líder Aviação confirma participação na LABACE 2024 A empresa participou de todas as edições da maior feira de aviação executiva da América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 16h39 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h39 ) ‌



Líder Aviação: participação na LABACE 2024, em agosto Divulgação Líder Aviação

Pela 19ª vez consecutiva, a Líder Aviação estará presente na LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition). A feira, considerada a maior da América Latina, acontecerá entre os dias 06 e 08 de agosto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Organizada pela Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG), a Labace é um evento fundamental para fortalecer o setor de aviação executiva no Brasil, que é o segundo maior mercado do mundo com cerca de 20.167 aeronaves, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

“A Labace é sempre um evento importante para a Líder, pois é uma excelente oportunidade para estarmos com nossos clientes, reencontrarmos parceiros e gerarmos negócios”, comenta Junia Hermont, CEO da Líder.

, completa a executiva. “A empresa esteve presente em todas as edições do evento e este ano não será diferente. Estamos na expectativa de que mais uma vez seja uma feira de muitas oportunidades”

A Líder é representante exclusiva da Honda Aircraft Company no Brasil e destacará o HondaJet como atração principal do seu estande, jato que é conhecido por seu conforto, performance e tecnologia avançada.

Sendo a empresa de aviação mais longeva do Brasil (65 anos) e com o conceito one stop shop, a Líder oferece um portfólio de serviços completo, que incluem compra e venda de aeronaves, fretamento, gerenciamento, manutenção de aeronaves, serviços aeroportuários e operação de helicópteros para a indústria de óleo e gás. A empresa espera receber aproximadamente 1,5 mil visitantes em seu estande durante os três dias de exposição.

Serviço:

19ª edição da LABACE

Data: 6 a 8 de agosto de 2024

Local: Aeroporto de Congonhas, rua Tamoios, 685 - Jardim Aeroporto - SP

Site: https://labace.com.br

Sobre a Líder Aviação: é a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com 1.350 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento e gerenciamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.