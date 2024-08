Líder Aviação é a primeira empresa a fazer instalação do Garmin G5000® no Brasil Empresa está realizando o retrofit de um Hawker 400A. Essa será a primeira instalação desta tecnologia feita em um centro de manutenção no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h16 ) ‌



Líder Aviação: retrofit de um Hawker 400A Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, iniciou a modernização de um jato Hawker 400A com a instalação da suíte de aviônicos Garmin G5000®. Essa será a primeira vez que a instalação do sistema é realizada por um centro de manutenção no Brasil e será concluída ainda em 2024.

A modernização do cockpit com o Garmin G5000® - projeto já aprovado e validado pela ANAC e FAA - prolonga a vida útil da aeronave, reduz o seu peso em aproximadamente 150kg (o que gera economia de combustível e ampliação da capacidade de bagagem) e melhora a tecnologia em sistemas essenciais para um voo mais seguro e confortável, como por exemplo, o piloto automático digital de dois canais e aproximações WAAS/LPV e ADS-B.

Segundo Thiago Damasceno, Diretor Comercial de Manutenção Executiva da Líder Aviação, as vantagens em investir na modernização são diversas. “A frota mundial de aeronaves modelo Hawker 400A/XP com sistemas ProLine 4 tem sofrido dificuldades na operação devido à obsolescência de seus aviônicos e, diante deste problema, 15% dessa frota já passou pela modernização com o deck da Garmin. Ao modernizar o sistema, o operador amplia a vida útil e valoriza sua aeronave no mercado. Além disso, a modificação pode ser cumprida simultaneamente com as inspeções da aeronave, otimizando o tempo de indisponibilidade”, explica o executivo.

O Garmin G5000® é uma suíte de aviônicos que combina três telas de voo de 14 polegadas, sendo duas touchscreen que servem como a principal interface da tripulação. O modelo permite que os pilotos visualizem simultaneamente mapas, gráficos, listas de verificação, terreno, tráfego, clima, entrada de vídeo e todas as indicações do motor e mensagens de alerta sem desorganizar o layout visual. Permite ainda acesso a mais aeroportos, com aproximação mais baixa usando recurso PBN/RNP 0.3 com capacidade LPV.

‌



O cockpit integrado inclui um sistema de controle de voo automático (AFCS) totalmente digital que suporta navegação vertical, mudança de nível de voo e outros recursos de monitoramento e desempenho de voo, além do modo de descida de emergência no caso de perda de pressurização da cabine. Ainda traz outras inovações em coleta e comunicação de dados, conectividade global, terrenos e cartas para navegação, radar meteorológico, alerta de tráfego e cockpit sem fio.

Já presente em algumas aeronaves em operação no Brasil, até hoje a instalação do Garmin G5000® não foi realizada em um centro de manutenção brasileiro. No caso do acordo firmado pela Líder Aviação com o proprietário do Hawker 400A, toda a modernização será realizada na Unidade de Manutenção da empresa localizada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. “Essa será a primeira modernização com o Garmin G5000® feita de fato no Brasil. Um serviço bastante robusto e que exige grande capacidade técnica. Com certeza esse é um marco para a aviação executiva brasileira e para a área de manutenção da Líder, criada há mais de 40 anos”, comenta Damasceno.

‌



Focada em ampliar as soluções de acesso à internet e conectividade à bordo, a empresa oferece diversas soluções nesse sentido e está apta a instalar os serviços mais modernos. A exemplo disso, foi desenvolvido um projeto com o sistema Airtex+ para substituir o Airshow obsoleto nos jatos Learjet, podendo também ser instalado em outros modelos. Com isso, a aeronave passa a contar com recursos de última geração como moving map HD com posicionamento da aeronave, velocidade e tempo de voo, troca de mensagens de WhatsApp, e-mail e chamadas telefônicas durante o voo, além de possibilitar a conexão com o sistema pré-existente de áudio para reprodução de conteúdo. “O Airtex+ também supre a demanda dos operadores de Learjet 40/45, considerando a falta de suporte do fabricante e peças de reposição para os sistemas originais”, explica Damasceno.

Sobre a Líder AviaçãoA Líder Aviação é a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com mais de 1.300 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.