Líder Aviação e RIOgaleão abrigam primeira base de aviação executiva do Brasil com alfândega e imigração 24 por 7 Mais comodidade na entrada e saída de aeronaves, tripulantes e passageiros da aviação executiva em voos internacionais Luiz Fara Monteiro 23/01/2025 - 17h47

FOTOS GUSTAVO ANDRADE

A Líder Aviação obteve autorização da Receita Federal para que sua base no Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG), no Rio de Janeiro, tenha procedimentos alfandegários e de imigração sem restrições de horário. Esta é a primeira base (FBO – Fixed-Based Operator) do Brasil a ter o serviço.

Com essa facilidade, a chegada e saída de aeronaves, passageiros e tripulantes em voos executivos internacionais atendidos pela Líder ficará ainda mais rápida e confortável.

“O alfandegamento através do FBO da Líder oferece muito mais praticidade, privacidade e comodidade para as operações da aviação executiva e, com uma disponibilidade de 24 horas, traz ainda mais flexibilidade e agilidade. Isso facilita o trâmite para aquele passageiro que está saindo ou chegando no Brasil e que busca a aviação executiva pela eficiência”, explica Cynthia Oliveira, diretora de atendimento aeroportuário da Líder Aviação.

‌



"A aviação executiva é um segmento de alto valor agregado, cujos clientes trazem novas demandas ao aeroporto. Ter um hangar de aviação executiva operando com serviço de alfândega no modelo 24/7 é um diferencial exclusivo do RIOgaleão, resultado de uma parceria sólida entre a concessionária e a Líder Aviação. Esse diferencial é especialmente relevante para os grandes eventos que o Rio de Janeiro sedia e para o turismo de negócios na cidade”, destaca Leandro Dantas, Diretor Comercial do RIOgaleão.

Alta da demanda por voos internacionais

‌



O fim das restrições do processo alfandegário e de imigração acontece em momento de alta da demanda para voos executivos com origem ou destino a outros países e continentes.

Para atender a essa necessidade dos clientes, a empresa vem implementando iniciativas em todas as frentes de serviço. No fretamento, está em processo de incorporação à frota um jato Gulfstream G450, que comporta até 16 passageiros e tem autonomia para voos diretos de São Paulo e Rio de Janeiro para toda a América Latina e Flórida, nos EUA. Esta será uma das aeronaves dedicadas ao táxi-aéreo e gerenciamento e se juntará ao Hawker 850XP da empresa como opção para voos intercontinentais.

‌



A Líder também obteve em 2023 a certificação da EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) e da ANAC da Argentina e renovou recentemente a certificação da FAA (Federal Aviation Administration), o que permite fazer a manutenção de aeronaves com matrícula destes países e regiões. E, em atendimento aeroportuário, inova ao ter processo alfandegário 24 horas por dia e sete dias por semana na base do RIOgaleão.

“Com o alfandegamento em nossa base operando no modelo ‘24por7’, a expectativa é ampliar nossa operação de voos internacionais no RIOgaleão em 10% no ano de 2025. Nossos clientes terão agora um local com mais flexibilidade, agilidade, privacidade e conforto para sair e chegar ao Brasil, em um procedimento que já é comum nos EUA e Europa, mas ainda inédito no Brasil”, detalha Junia Hermont, CEO da Líder Aviação.

Estrutura Líder no Galeão

A base da Líder Aviação no RIOgaleão tem uma infraestrutura de mais de 10 mil m2, comporta até 10 aeronaves executivas de grande porte simultaneamente, possui lounge VIP para passageiros, salas de reunião, sala para tripulantes, infraestrutura para procedimento alfandegário e de imigração (raio-x e espaço dedicado), vestiários e dormitórios para tripulações. Inaugurada em 2015, recebeu na época investimento de R$ 30 milhões para ser uma das mais completas da empresa.

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 66 anos, conta com mais de 1,3 mil colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento de aeronaves, serviços aeroportuários, vendas e aquisições de aeronaves, serviços de manutenção e operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

