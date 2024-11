Líder Aviação fortalece presença em operações aéreas para o pré-sal com dois novos contratos Duas aeronaves Sikorsky S-92, incluindo uma recém incorporada à frota, foram alocadas para atender exclusivamente a essas atividades Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 18h38 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h38 ) twitter

Aeronave possui tecnologia avançada, eficiência operacional e alta capacidade para passageiros Créditos: Líder Aviação

A Líder Aviação iniciou a operação de dois novos contratos estratégicos para a indústria de óleo e gás com duas aeronaves Sikorsky S-92 dedicadas. Operando através da base da empresa em Jacarepaguá (RJ), uma das aeronaves já compunha a frota da Líder e a outra foi incorporada no mês de setembro, totalizando 16 aeronaves só do modelo S-92 no portfólio da empresa e ampliando ainda mais a sua capacidade de atendimento à indústria.

Com tecnologia avançada, eficiência operacional e alta capacidade para passageiros, o S-92 é uma solução para responder às demandas das missões offshore para unidades offshore mais distantes.

“A conquista desses novos contratos reforça nosso compromisso com a excelência e solidifica a posição da Líder Aviação como referência em operações offshore no Brasil“, afirma Diego Reis, Diretor Geral da Unidade de Operação de Helicópteros da Líder Aviação. "Nossa operação é totalmente preparada para oferecer suporte integral à essa operação, garantindo segurança e inovação em uma das áreas mais críticas do setor”, afirma o diretor.

O diretor ainda acrescenta que "a Líder está sempre trabalhando para oferecer o melhor em performance nas demandas do setor de óleo e gás, tão importante para o desenvolvimento do nosso país“.

