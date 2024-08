Líder Aviação patrocina seminário Skyscience de Segurança Aplicada ao Voo 2024 Próxima edição do evento acontecerá em Belo Horizonte, cidade sede da empresa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h23 ) ‌



Líder Aviação: seminário Skyscience de Segurança Aplicada ao Voo Divulgação Líder Aviação

A Líder Aviação, a maior empresa de aviação executiva da América Latina, tem o orgulho de anunciar seu patrocínio ao seminário Skyscience de Segurança Aplicada ao Voo 2024 – Edição Belo Horizonte. Este evento, reconhecido pela sua contribuição para a segurança na aviação, ocorrerá no dia 10 de agosto, no auditório da sede da empresa, na capital mineira.

Fundada com o objetivo de realizar operações mais seguras, a segurança sempre foi e continua sendo o principal valor da Líder Aviação. Ao patrocinar o Seminário Skyscience, a empresa reforça seu compromisso com a promoção e o fortalecimento da cultura de segurança na aviação brasileira.

Sobre os Seminários Skyscience

Os Seminários Skyscience de Segurança Aplicada ao Voo são únicos em sua abordagem, proporcionando palestras ministradas por profissionais experientes e comprometidos com a segurança de voo. Estes seminários são conhecidos por seu foco prático, oferecendo conceitos e ações diretamente aplicáveis às rotinas dos aviadores, com o objetivo de melhorar a tomada de decisões em momentos críticos.

Compromisso com a Segurança

“Para a Líder Aviação, a segurança não é apenas uma prioridade, é o valor que norteia todas as nossas operações desde a fundação da empresa. Apoiamos iniciativas como os Seminários Skyscience porque acreditamos que a capacitação contínua dos profissionais é essencial para manter altos padrões de segurança na aviação”, afirma Junia Hermont, CEO da Líder Aviação.

Para mais informações sobre o evento e inscrições, visite https://seminarioskyscience.com.br/.

A Líder Aviação é a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com mais de 1.300 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

Serviço:

Quando: sábado, 10/8/2024

Horário: 07:30hs às 18:00hs

Local: Líder Aviação (Av. Santa Rosa, 123, Belo Horizonte/MG)

Informações e inscrições: https://seminarioskyscience.com.br/