Líder Aviação recebe 16º helicóptero S-92A para atendimento à indústria de óleo e gás Com capacidade para transportar até 21 pessoas, a nova aeronave Sikorsky será dedicada à operação do pré-sal, na Bacia de Santos. Modelo é o maior em operação no país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/09/2024 - 16h54 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h54 ) ‌



Helicóptero S-92A para atendimento à indústria de óleo e gás Divulgação Líder Aviação

Para reforçar a frota de Operações de Helicópteros para a indústria de óleo e gás, a Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, acaba de receber mais um helicóptero Sikorsky S-92A. Esta é a 16º aeronave deste modelo na frota da empresa e será usada no transporte de passageiros e cargas para unidades offshore.

A nova aeronave começará a operar a partir de outubro, quando começam dois novos contratos no setor de óleo e gás. Para um será empregado uma aeronave S-92A já disponível na frota e, para o outro contrato, será empregada a aeronave recém-chegada.

O S-92A é um helicóptero de grande porte e tem capacidade para até 21 pessoas, mais de 20 metros de comprimento, 5 metros de largura e transporta até 12 toneladas de peso. Na Líder, o S-92A vai ficar baseado no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e operar no cumprimento às missões para apoio as unidades offshore de exploração e produção do pré-sal na Bacia de Santos.

A frota global de Sikorsky S-92 já ultrapassou 2 milhões de horas de voo em missões diversificadas, em 28 países, e o modelo é reconhecido pela elevada capacidade de transporte de carga e passageiros, com conforto e segurança. “Já temos grande experiência na operação com o S-92A, com profissionais tanto de pilotagem quanto de manutenção que conhecem profundamente este modelo, o que torna as missões mais ágeis e seguras, atendendo com excelência a demanda dos clientes de óleo e gás”, explica Diego Reis, diretor geral da Unidade de Operações Offshore da Líder Aviação.

O S-92A chegou no Brasil via transporte marítimo e foi encaminhado para o hangar da Líder Aviação em Macaé, onde será preparado para iniciar as operações em outubro.

Pioneira na operação de helicópteros para a indústria de óleo e gás

A Líder Aviação é pioneira na operação de helicópteros para a indústria de óleo e gás no Brasil. São mais de 50 anos atuando para este mercado, tendo ultrapassado 1 milhão de horas voadas. A empresa oferece neste segmento serviços como transporte aéreo para missões offshore e onshore, inspeção aérea de linhas de transmissão e tubulações, transporte aeromédico e venda de spot e fretamento de helicópteros.

A frota atual da Líder dedicada exclusivamente a atender a indústria de óleo e gás é formada por 41 helicópteros, com modelos como Bell 212, Sikorsky S-76-C+ / S-76-C++, Sikorsky S-92A, AW139, Airbus H135 e Airbus H145. Em manutenção de helicópteros, a empresa é centro de serviço autorizado da Bell Helicopters e homologada pelos fabricantes Leonardo (Agusta), Airbus e Sikorsky. E ainda conta em seu portfólio com o serviço de reparo de pás com a CTB (Composite Technology do Brasil), uma joint venture entre a CTI (uma empresa Sikorsky / Lockheed Martin), referência no mercado mundial de reparo de pás, e a Líder Aviação, pioneira do serviço no Brasil.

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com mais de 1.300 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento e gerenciamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.