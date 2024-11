Líder Aviação recebe renovação de certificação do FAA Empresa mantém autorização da Federal Aviation Administration para seguir realizando serviços de manutenção em aeronaves com prefixo norte-americano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/10/2024 - 16h33 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h33 ) twitter

Líder Aviação: manutenção de aeronaves com matrícula dos EUA Divulgação

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, acaba de receber a renovação da certificação da Federal Aviation Administration (FAA) para continuar efetuando serviços manutenção em aeronaves com matrícula dos EUA.

O FAA é o órgão que regula a operação das aeronaves com prefixo norte-americano. Com a renovação, a área de manutenção da Líder segue certificada para realizar inspeções técnicas, reparos, retrofit e modernizações de aeronaves de matrícula dos Estados Unidos. A autorização também permite aplicação pelo Líder in Loco, onde a equipe de mecânicos e engenheiros da empresa vai até o local onde está a aeronave para fazer o serviço de manutenção necessário.

“A certificação do FAA é extremamente relevante, pois cada vez mais nossos clientes estrangeiros veem ao Brasil a negócios ou a lazer em suas aeronaves executivas. Assim, podem ter a tranquilidade de contar com a expertise da Líder para cuidar de suas aeronaves aqui em nosso país”, explica o diretor de Manutenção, Fábio Del Lama. A renovação é anual e a Líder mantém a sua renovada desde 1967, quando foi a primeira empresa da América Latina a obter a certificação FAA.

Além do Líder in Loco, atualmente a empresa tem quatro centros de manutenção, que ficam nos aeroportos de Brasília/DF, Congonhas/SP, Sorocaba/SP e Jacarepaguá/RJ. A Líder Aviação mantém a certificação da FAA e é certificada também pela ANAC do Brasil, EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação, da Europa) e ANAC da Argentina. A área de manutenção de aeronaves da Líder também é Centro de Serviço Autorizado dos fabricantes Gulfstream, HondaJet e Bell Helicopters, homologada pelos fabricantes Leonardo (Agusta), Airbus, Hawker Beechcraft, Bombardier, Embraer e Sikorsky, oficina de motores GE Honda Aero Engines, Pratt & Whitney, Rolls Royce e Safran e representante dos fabricantes de aviônicos Honeywell, Collins e Garmin.

“A Líder Aviação tem a segurança como pilar ‘número um’ das operações e, por isso, só realiza serviços de manutenção em aeronaves para as quais é certificada”, completa Del Lama.

