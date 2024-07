Ligação para a República do Congo passa a ser feita via Brazaville a partir de agosto A partir do dia 2 de agosto, a ligação entre Angola e a República do Congo passará a ser feita no itinerário Luanda-Brazaville, em substituição à rota Luanda-Ponta Negra

TAAG: voo entre Angola e a República do Congo Divulgação TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola vai retomar os voos para a cidade de Brazaville, a partir de 2 de agosto, ligando Luanda à capital da República do Congo, com duas frequências semanais com saídas às sextas-feiras e domingos. O serviço será operado por uma aeronave modelo Dash-8 400, com capacidade para 74 passageiros, sendo dez em Classe Executiva e 64 em Classe Econômica.

Brazaville é a maior cidade da República do Congo, com uma forte concentração de atividade econômica, industrial e serviços, que tornam o destino atrativo para o segmento corporativo e particular.

No âmbito do planeamento e gestão da rede TAAG, a ligação Angola - República do Congo, por meio de Brazaville, vai proporcionar à Companhia uma maior conectividade e tráfego com a região da África Austral.

Os bilhetes de passagem já estão disponíveis nos pontos de venda habituais da TAAG ( website , call center, loja, agências de viagem), sendo que os clientes podem se beneficiar de tarifas mais vantajosas com a aquisição antecipada do seu bilhete.

A TAAG reforça, assim, o seu posicionamento estratégico como elo entre as nações e economias do continente, fortalecendo as dinâmicas de intercâmbio e comércio internacional.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 11 destinos domésticos e 12 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

