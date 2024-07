Logotipo da Qatar Airways passa a estampar uniformes de treinamento da Inter de Milão A companhia aérea agora é a parceira oficial do kit de treinamento do time campeão da Serie A e da Supercopa italiana

‌



A+

A-

Fãs da Inter continuarão tendo acesso a descontos especiais em tarifas aéreas Divulgação Qatar Airways

Parceira aérea oficial da Inter de Milão, a Qatar Airways está ampliando sua parceria com o time, passando a ser, também, parceira oficial do uniforme de treinamento principal. Esta colaboração, que simboliza o compromisso de ambos com a excelência e o desempenho, terá início com os preparativos de pré-temporada dos atuais campeões da Serie A e da Supercopa Italiana.

Com isso, o logotipo da Qatar Airways agora será destaque em todos os kits esportivos de treinamento e camisas de aquecimento em todas as competições, incluindo a Serie A, Coppa Italia, Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ e Liga dos Campeões da UEFA. A parceria se estende a todas as equipes de futebol da Inter, incluindo a Inter Women e as categorias de base do time de Milão.

O diretor executivo do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, celebra a parceria: “Nossa aliança cada vez mais profunda com a Inter reflete os sucessos compartilhados durante nossa primeira temporada juntos. Testemunhamos o time alcançar o status de melhor time da Itália, enquanto também assumimos a posição de melhor companhia aérea do mundo este ano. Esperamos seguir construindo esse sucesso conjunto no campo e nos céus, enquanto permanecemos comprometidos em unir os fãs da Inter e em apoiar o time a prosperar em outro ano emocionante de futebol.”

O CEO corporativo do FC Internazionale Milano, Alessandro Antonello, complementa: “Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Qatar Airways, que é um reflexo do quão bem-sucedido foi o nosso relacionamento na temporada passada. Durante nosso primeiro ano juntos, a Qatar Airways se tornou totalmente integrada à família Inter, compartilhando a alegria do nosso triunfo no Scudetto e executando uma série de iniciativas exclusivas para nossos fãs. Como nossa parceira oficial do uniforme de treinamento principal, a Qatar Airways agora se tornará uma parte ainda mais integral do nosso clube, acompanhando nossos jogadores em todas as sessões de treinamento e desfrutando de visibilidade global durante os aquecimentos pré-jogo do time. Esperamos atingir novas e emocionantes metas com a Qatar Airways.”

Publicidade

A aérea oficial do Catar demonstrou seu comprometimento em apoiar toda a logística da Inter ao levar o time para Riad, para a disputa da Supercoppa Italiana, em janeiro de 2024. Agora, a jornada continua, com a Qatar Airways sendo responsável por transportar os campeões italianos para os jogos internacionais durante a temporada 2024/25.

Além disso, a parceria seguirá abrangendo diversas unidades do Grupo Qatar Airways, incluindo o Aeroporto Internacional de Hamad — recentemente nomeado pela Skytrax como o Melhor Aeroporto do Mundo — como aeroporto oficial; o Qatar Duty Free — recentemente nomeado pela Skytrax como o Melhor Varejo de Aeroporto do Mundo — como duty-free oficial; o Qatar Airways Privilege Club como programa oficial de passageiro frequente; e a Qatar Airways Holidays como parceira oficial de viagens para fãs.

Publicidade

Vencedora do título de Melhor Companhia Aérea do Mundo da Skytrax pela oitava vez, a Qatar Airways também seguirá proporcionando conectividade em viagens internacionais para os torcedores do Inter testemunharem o time italiano competir no Estádio San Siro. Atualmente, a aérea opera em três aeroportos na Itália: Milão-Malpensa (MXP), Roma-Fiumicino (FCO) e Veneza Marco Polo (VCE).

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.