Lojas e quiosques da GOL completam 15 anos com descontos especiais para clientes O aniversário acontece no dia 4 de setembro, mas os descontos de até 30% em bilhetes nacionais e internacionais valem para o mês todo, a partir de 1º/09 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 16h03 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lojas e quiosques da GOL: descontos Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, comemora no dia 4 de setembro os 15 anos da abertura de suas lojas e seus quiosques, os primeiros estabelecimentos do tipo inaugurados fora dos aeroportos brasileiros, em 2009. Ao longo dessa trajetória, esses espaços práticos e amigáveis, situados em endereços de grande circulação, contribuíram fortemente para democratizar o acesso ao transporte aéreo no País, reforçando o propósito da GOL de “Ser a Primeira para Todos”.

Quinze anos não são 15 dias, e para celebrar a data, a Companhia preparou um mês inteiro de promoções àqueles que visitarem suas lojas e quiosques. Os Clientes vão receber descontos de até 30% nas tarifas de bilhetes aéreos nacionais e internacionais para voar nas baixas temporadas de 2024 e 2025 (até o mês de junho) - exceção a dezembro/24, janeiro/25, fevereiro/25 e feriados.

No dia 4 de setembro de 2009, a GOL inaugurou de forma inédita sua primeira loja fora dos aeroportos, no bairro de Santo Amaro, região sul de São Paulo. Surgiram outras lojas, e então os quiosques, mais descontraídos. Dada a localização de ambos, em vias e centros comerciais de alto tráfego, muitas pessoas que utilizavam apenas o modal rodoviário puderam conhecer mais sobre as viagens de avião, experimentando-as pela primeira vez.

Hoje, a Companhia disponibiliza 28 pontos de venda em ruas e shoppings. São quatro lojas e 24 quiosques, dois deles abertos em 2024, nas cidades catarinenses de Florianópolis e Joinville, respectivamente no Continente Shopping e Garten Shopping.

‌



Em 2023, um total de 248.170 Clientes foram atendidos em lojas e quiosques. De janeiro a junho de 2024, 121 mil pessoas adquiriram suas viagens nesses estabelecimentos, ao passo que, no mesmo período, houve 10% de incremento nas vendas, na comparação com o primeiro semestre do ano anterior.

“Mesmo em um mundo cada vez mais digital, o atendimento presencial fora dos aeroportos continua sendo importante para muitos Clientes, que são vastos e diversos, e para a GOL, que busca imprimir sua essência simples, humana e inteligente em todos os seus canais de vendas. Nesses espaços, os serviços disponibilizados são completos e atendem a todas as necessidades dos passageiros, com condições especiais. Nossa premissa é sempre oferecer um atendimento seguro e próximo, e uma viagem completa, cômoda e gratificante”, afirma Danillo Barbizan, diretor de Canais de Vendas da GOL.

‌



Nas lojas e nos quiosques, são viabilizadas múltiplas formas de pagamento, incluindo o Pix, e os bilhetes podem ser parcelados em até 10x sem juros. Há a possibilidade de escolha do assento padrão e do assento GOL + Conforto em voos nacionais, assim como da categoria GOL Premium Economy nas viagens internacionais da GOL. Franquia de bagagem, bagagem diferenciada, seguro viagem, Voe Junto (menor desacompanhado dos pais) e acompanhamento de venda e pós-venda são os demais serviços oferecidos.

Os endereços das quatro lojas e dos 24 quiosques da GOL podem ser encontrados neste link.