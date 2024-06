Lufthansa anuncia retomada da rota São Paulo - Munique Aéreas do Lufthansa Group somarão 22 voos semanais partindo de suas duas bases no Brasil, reiterando o crescente investimento do grupo no país

Lufthansa: retomada da rota São Paulo - Munique (Divulgação Lufthansa)

O Lufthansa Group no Brasil anunciou nessa terça-feira (04) o restabelecimento dos voos de sua rota entre São Paulo e Munique, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O início das operações está programado para 9 de dezembro de 2024 e faz parte de um plano para expandir a presença da empresa no país.

“Oferecer acesso direto a Munique, um de nossos dois hubs, ao lado de Frankfurt, é um incremento muito bem-vindo para nossos clientes em todo o Brasil, bem como na América do Sul”, disse Felipe Bonifatti, diretor-geral do Lufthansa Group para a América do Sul & Caribe. “O plano de restabelecer a rota é mais uma prova da resiliência e dinamismo de São Paulo - e do Brasil, que se reafirma como nosso mercado chave na América do Sul”, acrescentou.

Este ano, a Lufthansa já havia comunicado um primeiro passo na ampliação de seus investimentos no país com o aumento da oferta de voos entre Rio de Janeiro e Frankfurt para cinco frequências semanais (desde março) e com a mudança de equipamento na rota para o Boeing 787-9 – uma das aeronaves mais modernas de sua frota (a partir de outubro).

De São Paulo, o coração das operações do grupo no Brasil, a Lufthansa e a SWISS International Air Lines oferecem voos diários com destino a Frankfurt e Zurique, respectivamente. Além disso, a companhia aérea suíça opera dois voos semanais de Buenos Aires para Zurique, com escala em São Paulo.

“Para o Lufthansa Group, o Brasil continua sendo um mercado altamente relevante e promissor, e prova disso são nossos crescentes investimentos em novas rotas, frequências adicionais e aeronaves de última geração alocadas ao nosso mercado. Com o anúncio da retomada da rota São Paulo-Munique, passaremos a totalizar 22 voos semanais para a Europa partindo de nossas duas bases no país até o final do ano”, observou Annette Taeuber, diretora de vendas do Lufthansa Group no Brasil.

O voo LH504 está programado para partir de Munique (MUC) às 11h45 e pousar em São Paulo (GRU) às 20h15 do mesmo dia. Já o voo de retorno, o LH505, partirá do Aeroporto de Guarulhos às 22h05, chegando de volta a Munique (MUC) às 13h40 do dia seguinte (horários locais). Os horários de chegada, tanto em São Paulo quanto em Munique, oferecem uma ampla gama de voos de conexão em ambos os aeroportos. A rota inicialmente irá operar três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os voos entre São Paulo e Munique serão operados por aviões do modelo Airbus A350-900, a aeronave bimotora de longo curso mais moderna e ecológica do mundo. Ela consome 25% menos querosene, gera 25% menos emissões e é significativamente mais silenciosa durante a decolagem e o pouso do que as aeronaves comparáveis. Mais de 20 equipamentos deste modelo estão atualmente alocados ao hub da Lufthansa em Munique.

Conexões convenientes para todo o mundo

Passageiros brasileiros poderão desfrutar de uma experiência de viagem mais rápida e conveniente entre São Paulo e Munique, além de se beneficiarem de toda a conectividade do hub da Lufthansa na Baviera, podendo através dele facilmente alcançar seus destinos na Alemanha, Europa, Oriente Médio, África e Ásia.









