Lufthansa passa a cobrar ‘taxa ambiental’ de até R$420 por passagem

A Lufthansa acrescentará uma taxa ambiental de até 72 euros (77 dólares) às suas tarifas, juntando-se a pelo menos um rival europeu ao fazê-lo, enquanto a indústria luta para cobrir o custo das novas regras da UE sobre a redução de emissões.

As companhias aéreas alertam há anos que as regulamentações que exigem o uso de combustível de aviação sustentável mais caro podem aumentar os custos.

Os preços dos bilhetes já subiram nos últimos anos no boom das viagens pós-COVID, aumentando o receio de que novos aumentos possam começar a dissuadir os viajantes de voar.

De acordo com reportagem da Reuters, as tarifas aumentarão entre 1 euro e 72 euros, dependendo do tipo de bilhete, em todos os voos com partida de países da União Europeia, Grã-Bretanha, Noruega e Suíça, informou o grupo aéreo alemão. Alguns dos aumentos entram em vigor a partir de 26 de junho para partidas a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ele disse que a cobrança “cobriria parte dos custos adicionais cada vez maiores devido a requisitos ambientais regulatórios”, como o combustível de aviação sustentável (SAF) feito de materiais de base biológica – considerados cruciais para tornar o voo menos poluente.

A aviação é considerada responsável por cerca de 2% das emissões mundiais, mas é considerada um dos setores mais difíceis de descarbonizar, uma vez que o combustível para voos não pode ser facilmente substituído por outros tipos de energia.

EFEITOS DE ONDULAÇÃO

Os reguladores europeus introduziram regras que exigem aos fornecedores de combustível que garantam que 2% do combustível nos aeroportos da UE seja SAF até 2025, aumentando para 6% em 2030 e 70% em 2050, com muitos argumentando que estas medidas aumentarão os custos para o setor.

“Penso que é lógico assumir que outras companhias aéreas seguirão o exemplo da Lufthansa na medida em que procura repassar o custo crescente das regulamentações ambientais na UE”, disse Dudley Shanley, analista da Goodbody.

Air France-KLM (AIRF.PA), abre uma nova abaimpôs uma taxa de contribuição SAF em janeiro de 2022, disse, somando até 12 euros em tarifas executivas e até quatro euros em tarifas econômicas na época. A companhia está agora considerando medidas amplamente semelhantes às da Lufthansa, disse uma pessoa familiarizada com o assunto, indicando uma cobrança que poderia ser maior.

“Temos uma contribuição SAF em vigor, aplicável a todos os voos (não apenas na partida da Europa) para refletir de forma transparente o custo adicional da incorporação de combustível de aviação sustentável”, disse um porta-voz da Air France-KLM





