Mac Jee se consolida e expande atuação com projetos no setor de defesa e aeroespacial Companhia fortalece a liderança em inovação tecnológica e capacidade produtiva para atender mercados nacional e internacional a partir de parcerias estratégicas e investimentos direcionados Luiz Fara Monteiro 21/08/2024 - 18h43



Unidade Carvalho Pinto - Fachada Mac Jee

A Base Industrial de Defesa (BID) no Brasil vive um de seus melhores momentos. Até julho deste ano, o setor acumulou R$8,4 bilhões em vendas para o exterior, o que representa o segundo melhor resultado na série histórica de 2013-2024. Nessa trilha, está a Mac Jee, líder brasileira do setor de defesa no país, empresa que vem expandindo os negócios com foco no mercado internacional e se diversificando para atender também à demanda interna, sobretudo com tecnologias de ponta tanto para defesa como para o setor aeroespacial.”Nos preparamos para este cenário de crescimento acelerado em 2024, por exemplo com o lançamento do Armadillo, um dos sistemas de combate móvel mais avançados do mercado, e estamos a pleno vapor para desenvolvermos soluções inovadoras tanto para o mercado nacional como internacional “, afirma Alessandra Stefani, CEO da Mac Jee. Nos últimos quatro anos, a empresa investiu R$120 milhões na construção de duas fábricas no interior de São Paulo, em São José dos Campos e em Paraibuna. Com isso, se tornou a empresa com maior capacidade de produção e armazenamento de materiais energéticos do Hemisfério Sul.

A Mac Jee agora se prepara para receber uma planta de carregamento de motores de foguetes e expansão de laboratórios químicos e propulsivos, em função de um novo projeto para a Força Aérea Brasileira (FAB): um foguete aeroespacial para transportar o veículo hipersônico 14-X até a atmosfera, a uma altura de 30 quilômetros da terra na velocidade de 10.720 km/h, dez vezes superior à do som, também conhecida como Mach 10.

Para que o 14-X inicie sua viagem de forma autônoma, seu motor, do tipo scramjet, precisa de uma velocidade mínima para ser acionado. Ele será acoplado ao foguete, que proporcionará a velocidade e a altitude necessárias e, neste momento, ele será liberado para concluir sua trajetória planejada. Daí o nome “Rocket Assisted Take Off” (RATO) ou, em português, decolagem assistida por foguete. “Este projeto é um divisor de águas, pois as tecnologias que vamos aportar na sua construção vão contribuir para reduzir a dependência tecnológica do Brasil no setor aeroespacial em relação a outros países”, explica o diretor de Engenharia da Mac Jee, Danilo Miranda.Mais de 500 profissionais estarão envolvidos desde o detalhamento dos requisitos técnicos até o lançamento do foguete, previsto para o final de 2027, no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.

A Mac Jee também selou parceria com o Instituto de Estudos Avançados (IEAv), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), todos ligados ao Comando da Aeronáutica – COMAer, além de cooperação industrial com a Castro Leite Consultoria (CLC) e diversos fornecedores do ecossistema aeroespacial de São José dos Campos e região. “Contamos com um time com vasta experiência em projetos de satélites, aeronaves, mísseis e sistemas de defesa, tanto em empresas nacionais quanto internacionais. Temos a capacidade técnica e operacional para liderar este projeto inovador”, conta Miranda.Na esteira de inovação, a companhia, também em parceria com a FAB, está desenvolvendo o kit de guiagem Dagger para bombas de propósito geral (GP) do tipo MK-82. Por possuírem uma baixa precisão de acertar um alvo específico, são denominadas de ‘bombas burras’, já que podem causar efeitos colaterais indesejados. O kit Dagger que é instalado na estrutura da bomba proporciona um aumento exponencialmente de precisão, permitindo que os alvos sejam atingidos com maior exatidão.

Sobre a Mac Jee

Com mais de 15 anos de experiência, o Grupo Mac Jee é parte da Base Industrial de Defesa (BID) e é composto pelas empresas Mac Jee Defesa, Mac Jee Tecnologia e Equipaer, todas 100% brasileiras. Com atuação global, a companhia conta com equipes de engenharia altamente qualificadas, especializadas em sistemas e soluções para a indústria de defesa. Sua infraestrutura inclui fábricas em São José dos Campos e Paraibuna, além de escritórios comerciais em São Paulo e na França.

