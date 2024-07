Maior empresa brasileira de turismo fora do país espera mais de 50 mil brasileiros em Ushuaia nesta temporada de inverno

‌



50 mil brasileiros estarão em Ushuaia nesta temporada de inverno Divulgação MAPA 360

Com 10 anos de experiência no mercado, a Brasileiros em Ushuaia, maior empresa de turismo brasileira fora do Brasil, espera mais de 50 mil brasileiros nas regiões de El Calafate e Ushuaia nesta temporada de inverno, que começou em 20 de junho.

A expectativa do aumento reflete no interesse dos brasileiros pelas atrações e experiências oferecidas pela empresa, especialmente em Ushuaia e em El Calafate, que cada vez mais se consolidam como destinos turísticos entre os brasileiros. Com o aumento do número de visitantes e a chegada da temporada de inverno na Argentina, a Brasileiros em Ushuaia, especializada em proporcionar experiências para turistas brasileiros na Patagônia Argentina, está expandindo seus serviços e oferecendo experiências ainda mais personalizadas aos seus clientes.

Como novidade a agência oferece passeios exclusivos, incluindo a nova atração “Noite Nórdica no Fim do Mundo” no Park Austral. Os visitantes começam ao redor de uma fogueira mergulhando na história nórdica e saboreando hidromel em copos estilo chifre. Em seguida, embarcam entre bosques nevados, seguido por chocolate quente na Tip Viking. O jantar inclui uma bandeja rústica com frutas, pão e queijo, seguido por tábuas de carnes diversas, trucha ao molho de ervas com purê de batata ou jerimum, e sobremesa.

O “Parque das Boias”, também é a novidade oferecida em Ushuaia. A pista para o percurso com as boias conta com quatro elevações diferentes, podendo ser escolhido o nível de emoção que se deseja durante o passeio. Após a acomodação, o aventureiro descerá a montanha, deslizando dentro da boia, com elevações diferentes e podendo competir entre amigos ou família. A chegada é amortecida por um tapete sintético, a fim de garantir a segurança de todos os visitantes. Após aproveitar o percurso e todas as suas elevações, o destaque é a refeição inclusa no pacote: pizza à vontade.

“Essa projeção de aumento se deve às atrações diferenciadas que estamos oferecendo aos turistas brasileiros. Desde o início, nosso objetivo é proporcionar as melhores experiências e atividades, para que eles se sintam em casa”, afirmou Mario Barros, fundador da Brasileiros em Ushuaia.

A Aerolíneas anunciou que terá duas frequências semanais de São Paulo para Ushuaia e Chapelco/Neuquén (com escala no Aeroparque). El Calafate também é um destino muito procurado pelos brasileiros na temporada de inverno na Argentina. Por isso, a Flybondi anunciou que a partir de 2 de agosto incluirá uma nova conexão entre esses destinos, iniciando voos entre as cidades de Ushuaia e El Calafate.

Sobre a Brasileiros em Ushuaia

A Brasileiros em Ushuaia iniciou sua trajetória em 2010, quando Mario Barros e sua esposa Janaína decidiram passar suas férias em Ushuaia. Dois anos depois, optaram por retornar, mas dessa vez para permanecer. Hoje, a Brasileiros em Ushuaia emprega diretamente 230 colaboradores, consolidando-se como a maior agência de turismo do mundo focada em brasileiros fora do Brasil. Atualmente, a empresa opera com duas agências em Ushuaia e outras duas em El Calafate, além de uma matriz no Brasil, oferecendo pacotes completos que incluem passeios, hospedagem, opções de voos, transfers, seguro-viagem e todo o suporte necessário, como lojas de aluguel de roupas e equipamentos de neve, proporcionando conveniência e conforto aos visitantes. Além das agências, a empresa possui um Centro Invernal em Ushuaia, conhecido como Park Austral, que funciona o ano todo. Em El Calafate, a Brasileiros em Ushuaia administra a Estância Tierras Patagônicas, uma fazenda que oferece diversas atividades para os turistas.