Mais de 1 milhão de passageiros são esperados no BH Airport durante o mês de julho

BH Airport: 1 milhão de passageiros esperados em julho Divulgação BH Airport

Marcado pelo período de férias escolares, o mês de julho deve trazer mais de 1 milhão de passageiros ao BH Airport, um crescimento de 9% em relação ao mesmo mês em 2023. Serão cerca de 9400 pousos e decolagens de aeronaves, o que também representa um crescimento de 14% em relação ao ano passado.

Ao todo, o terminal terá 814 voos extras para atender à demanda do período. Entre os destinos mais procurados estão: Porto Seguro (BA), Vitória (ES), Ilhéus (BA), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Belém (PA) e Fortaleza (CE).

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca que o terminal mineiro está pronto para a alta na demanda, reforçando os serviços de limpeza e atendimento aos passageiros. Também destaca que a grande movimentação é fruto de um trabalho diário no BH Airport para ampliar a conectividade de Minas Gerais com o Brasil e o mundo.

“O período das férias escolares de julho é sempre mais movimentado, mas em 2024 nossa expectativa é ainda mais positiva, em relação ao ano passado. Isso tem a ver com a melhora do cenário no setor de turismo, mas também com a nossa oferta crescente de destinos. Hoje, somos um dos principais hubs de conexão do Brasil e temos rotas para todos os estados do Sudeste e do Nordeste, que são regiões muito procuradas nesse período de férias”, afirma.

No mês de julho, inclusive, começam a operar duas novas rotas da companhia Voepass. Uma delas é a frequência semanal para Ribeirão Preto (SP), com partida às segundas-feiras e retorno às sextas-feiras. Outra rota é para Porto Seguro (BA), sendo dois voos aos sábados e dois voos aos domingos. Também neste mês iniciam-se os voos para Jacarepaguá (RJ), pela Azul Linhas Aéreas. Serão quatro opções diárias, iniciando às 06h25 e encerrando às 19h30.

Destinos atendidos em junho

O BH Airport é o terceiro aeroporto do país em oferta de destinos, conectando Minas Gerais a 70 lugares no Brasil e no mundo. Confira as operações ativas em julho:

Voos regionais: Araxá; Governador Valadares; Ipatinga; Juiz de Fora; Manhuaçu; Montes Claros; Paracatu; Patos de Minas; Salinas; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia e Varginha.

Voos nacionais: Aracaju (SE); Barreiras (BA); Belém (PA); Brasília (DF); Cabo Frio (RJ); Caldas Novas (GO); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guanambi (BA); Guarulhos (SP); Ilha de Comandatuba (BA); Ilhéus (BA); Imperatriz (MA); Jericoacoara (CE); João Pessoa (PB); Lençóis (BA);Linhares (ES); Maceió (AL); Manaus (AM); Marabá (PA); Natal (RN); Palmas (TO); Parauapebas (PA); Parnaíba (PI); Porto Seguro (BA); Porto Velho (RO); Recife (PE); Ribeirão Preto (SP); Rio de Janeiro - GIG (RJ); Rio de Janeiro - RRJ (RJ); Rio de Janeiro - SDU (RJ); Salvador (BA); São Luís (MA); São Paulo - CGH (SP); Teresina (PI); Vitória (ES); Vitória da Conquista (BA)

Voos internacionais: Buenos Aires (Argentina); Cidade do Panamá (Panamá); Fort Lauderdale (EUA); Lisboa (Portugal); Orlando (EUA); Santiago (Chile) e Willemstad (Curaçao).

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.









