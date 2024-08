Mais voos para o Caribe: BH Airport anuncia ampliação da rota para Curaçao e conexão com a Flórida Operada pela Azul, rota terá voos dobrados a partir de 9 de dezembro, além da conexão com Fort Lauderdale, nos EUA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h11 ) ‌



BH Airport: ampliação da rota para Curaçao e conexão com a Flórida

A rota Belo Horizonte-Curaçao, a única no Brasil com conexão direta para a ilha, acaba de receber mais voos no BH Airport. O aumento da frequência foi oficializado hoje (2/8), durante evento no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A partir de 9 de dezembro, a rota terá o dobro de voos com ida e volta em quatro dias da semana. Além disso, o trajeto ganhou a conexão com Fort Lauderdale, na Flórida, oferecendo aos passageiros a chance de ampliar o roteiro da viagem.

A ampliação acontece justamente quando a rota acaba de completar um ano de inauguração no terminal mineiro, o que aponta para a boa receptividade do destino. Inaugurada no dia 24 de junho de 2023 com um voo semanal, a rota ganhou mais uma frequência antes de completar um ano e, agora, o número de voos dobra novamente, passando para quatro por semana. A ampliação contou com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, Escritório de Turismo de Curaçao e Invest Minas.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, comemora a ampliação. “Temos orgulho de ser o único aeroporto no Brasil que oferece essa rota, que é um sucesso e atrai passageiros de diferentes regiões interessados nas belezas dessa ilha caribenha. Agora, com mais voos semanais e a conexão com Fort Lauderdale, que agrega muito ao roteiro de viagem, essa rota ficou ainda mais atrativa e com certeza trará mais passageiros para o nosso terminal. Também estamos muito felizes com esse trabalho em conjunto com os governos de Curaçao e de Minas Gerais, que só fortalece o turismo e o desenvolvimento na nossa região”, afirma.

Para César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais da Azul, a ampliação é resultado da boa demanda. “Curaçao já é um sucesso de procura como destino para férias, é uma ilha com um clima agradável e que pode ser visitada em qualquer época do ano. Agora, também vamos incluir mais uma conexão no voo, que vai permitir, por exemplo, que o cliente vá para Curaçao e depois faça compras em Fort Lauderdale, usando o mesmo bilhete”, afirma.

O Ministro do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, Ruisandro Cijntje, comenta a importância da expansão. “Estamos muito contentes com o aumento da frequência nos voos da Azul entre Belo Horizonte e Willemstad. Ainda mais sendo em um ano que estamos batendo todas nossas metas na chegada de turistas do Brasil. Curaçao continuará de braços abertos para receber mais brasileiros”, afirma.

Já o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Ronaldo Barquette, reforça o potencial do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado de Minas Gerais para o setor aéreo, realizado pela Invest Minas. “São novas opções de conexão para os mineiros e novas possibilidades de mais turistas e mais investimento para o estado de Minas Gerais”, afirma.

Destino

Localizada no cobiçado mar do Caribe, Curaçao é uma ilha repleta de belezas naturais e opções de atividades ao ar livre, como mergulho, snorkeling e windsurf. Segundo levantamento da Azul Viagens, esse já é um dos destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros. Com um ano de operação dessa rota no BH Airport, foram mais de 170 voos realizados e 22 mil passageiros transportados.

As passagens já estão à venda na Azul e agências de viagens parceiras. Os voos saem da capital mineira às segundas, quartas, sextas e sábados. Já o retorno acontece às terças, quintas, sábados e domingos.