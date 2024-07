Maravilhas da Patagonia: Flybondi lança rota Ushuaia-El Calafate Aérea low cost começará a voar entre as duas cidades a partir de 2 de agosto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h33 ) ‌



El Calafate, na Patagonia: Flybondi oferece dicas para viagem Divulgação Flybondi

Flybondi, a primeira companhia aérea de baixo custo da Argentina, apresentou recentemente sua nova rota interprovincial Ushuaia-El Calafate, que irá melhorar a ligação entre estes dois destinos altamente escolhidos para a temporada de inverno dentro da Argentina.

A companhia aérea te convida a conhecer um itinerário pensado para aproveitar os dois destinos ao máximo em apenas 5 dias e com uma tarifa promocional a partir de aproximadamente R$ 220 por trecho:

Dia 1: Explorando Ushuaia Ao chegar em Ushuaia, a visita começa no centro da cidade, caminhando pela Avenida San Martín, repleta de lojas e restaurantes com vista panorâmica. Também é recomendado um city tour no Double Decker para conhecer o centro histórico e outros recantos enquanto se desfruta de uma história histórica.

Dia 2: Natureza em Ushuaia Este dia é dedicado a explorar as maravilhas naturais de Ushuaia. As atividades incluem observação da vida selvagem no Parque Nacional Tierra del Fuego e um passeio de barco pelo Canal Beagle para conhecer a vida marinha local.

Dia 3: Viagem a El Calafate O terceiro dia é o vôo de Ushuaia para El Calafate. Ao chegar, sugerimos acomodação em um hotel e em seguida explorar a cidade, visitando suas ruas pitorescas, o comércio local e o bar de gelo e degustando a culinária patagônica.

Dia 4: Geleiras e muito mais O quarto dia oferece uma visita às geleiras. A visita ao Glaciar Perito Moreno e o trekking no Cerro Cristal são atividades muito recomendadas. Você também pode fazer excursões a fazendas turísticas e passeios aos cerros Frías e Huyliche.

Dia 5: Encerramento da viagem: Ao final do passeio, é hora de comprar souvenirs ou fazer uma simples caminhada perto de El Calafate. Se você tiver o dia inteiro livre, uma visita a El Chaltén, incluindo o Mirador de los Cóndores e o Chorrillo del Salto, é uma excelente opção.

Flybondi oferece quatro voos semanais entre Ushuaia e El Calafate operando às segundas, quartas, sextas e domingos. Além disso, existem onze voos semanais para Ushuaia e um voo diário para El Calafate saindo de e indo para Buenos Aires, permitindo aos passageiros adaptar e combinar seus voos de acordo com sua conveniência.

Flybondi em números:

Começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 11 milhões de pessoas



20% dos seus passageiros são pessoas que voam de avião pela primeira vez na vida.



Possui uma frota de 15 aeronaves Boeing 737-800 NG com 189 assentos em classe única.



Voe para 18 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Trelew, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Comodoro Rivadavia.



Atualmente voa para três destinos internacionais no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis.



Tem uma market share interno de 26% e 5% de market share regionalmente (maio de 2024)



Acerca de FlybondiFlybondi é a primeira companhia aérea de custo ultrabaixo da Argentina. Foi fundada em 2016 e começou a operar em 26 de janeiro de 2018. Inaugurou o segmento low cost da indústria e cresceu graças à geração de novos passageiros, que antes não viajavam ou viajavam muito pouco.O principal investidor da empresa é o Cartesian Capital Group LLC, seguido pela Yamasa Co. Limited e Givin Capital, bem como investidores privados da Argentina e da Europa. A Flybondi conta com executivos e investidores com vasta experiência na indústria aeronáutica.