Maxmilhas lança produto que encontra os melhores preços de passagem aérea de acordo com necessidades e interesses do viajante MaxRadar utiliza a expertise e tecnologia para reduzir o tempo e estresse do consumidor na pesquisa de passagens aéreas

Alto contraste

A+

A-

Maxmilhas: nova ferramenta para buscas por passagens aéreas Lucas Batista

A busca por passagens aéreas ainda é um complicador para muitas pessoas. A maioria dos viajantes acha difícil e chato buscar passagem aérea, ou só encontra preços altos. Ainda precisa lidar com o excesso de notificações para destinos e datas desinteressantes, fazer várias pesquisas para encontrar o que deseja e fechar cada parte da viagem em um lugar diferente. Pensando em solucionar essas dificuldades, a Maxmilhas, travel tech que atua há mais de 11 anos oferecendo formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais e hotéis, desenvolveu uma tecnologia que facilita o processo de planejamento da viagem: o MaxRadar. Assim, não é preciso mais perder tempo em vários sites para encontrar a oportunidade ideal de viagem nem ficar na dúvida de quais as melhores datas da compra e embarque, qual destino fica mais barato, entre outros questionamentos que ressoam para os consumidores, pois a Maxmilhas concentra tudo em um só lugar com essa nova ferramenta.

O planejador inteligente de viagens foi criado para facilitar a pesquisa de passagens aéreas e ajudar as pessoas a encontrarem a oportunidade ideal de viagem, diminuindo o estresse do processo de pesquisa e possibilitando a realização do sonho de viajar e viver novas experiências de maneira prática e fácil. Mas não é só isso, para quem ainda não decidiu data ou destino da viagem, a tecnologia também ajuda a encontrar a viagem ideal com base nos gostos e preferência dos viajantes.

Por exemplo, um cliente quer descansar e se conectar com a natureza, ele passa muito tempo em frente ao computador e precisa de um tempo para se desconectar, mas ainda não sabe para qual destino viajar, nem quando. No MaxRadar, ele poderá definir o estilo da viagem, optando pela opção “curtir a natureza” e, depois, as cidades que se interessa, qual o limite de preço que deseja pagar pela passagem e os períodos disponíveis para a viagem. Com isso, o MaxRadar vai mapear as melhores opções de voo diariamente. Os preços das passagens aéreas podem oscilar até mesmo em poucas horas, por isso, a ferramenta monitora constantemente os valores e avisa quando encontra a opção que o cliente deseja.

Entre os principais objetivos da ferramenta estão proporcionar economia de tempo e oferecer uma experiência personalizada de viagem, ressalta a Head de Marketing da Maxmilhas, Sabrina Machado Lorente. “As pessoas estão cansadas de passar horas e as vezes dias procurando passagens, hotéis e pacotes de viagem. Elas gastam muito tempo nesse processo e, muitas das vezes, não conseguem encontrar a viagem ideal. Os clientes da Maxmilhas agora contam com um novo serviço, gratuito, que combina tecnologia e inteligência para oferecer as opções de viagem adequadas de acordo com cada perfil”, explica.

Publicidade

Como funciona o MaxRadar

Para usar o MaxRadar, basta configurar um alerta na plataforma, informando seu interesse de viagem. Funciona assim:

Publicidade

Acesse a página do MaxRadar ;

; Escolha para qual parte do mundo quer viajar. Pode ser um ou mais destinos específicos, ou ainda uma região no Brasil, marcando o estilo de viagem e as cidades preferidas (praia, serra, natureza, cidade). A própria plataforma já exibe algumas dos destinos mais buscados, mas também é possível escolher outras cidades de interesse, fora das opções indicadas;

Defina datas, permanência, quantidade de pessoas e valor da viagem. Vale lembrar que todos os itens são personalizáveis e flexíveis, até para quem ainda não decidiu nada da viagem;

Pronto! Seu alerta foi criado e você receberá alertas com as melhores oportunidades.

Você pode ainda acompanhar seus radares criados na plataforma e editá-los se necessário.

A plataforma utiliza essas informações para enviar ao cliente apenas as melhores ofertas de voos que se encaixam no seu perfil. As notificações podem ser recebidas por e-mail e WhatsApp. Além disso, é possível criar quantos alertas quiser, sem limitações. “O viajante recebe somente o que realmente interessa. É uma ótima opção tanto para quem ainda está em dúvida no planejamento da viagem quanto para quem já sabe para onde e quando vai, mas ainda não encontrou a oportunidade ideal”, finaliza Sabrina Machado Lorente.

SOBRE A MAXMILHAS - A Maxmilhas é uma plataforma pioneira de pesquisa, comparação e compra de passagens aéreas, que oferece combinações inteligentes de tarifas, entre elas, passagens emitidas com milhas de pessoas cadastradas no site. Criada em 2013, em Belo Horizonte (MG), revolucionou o mercado de viagens sendo o primeiro marketplace de passagens aéreas com milhas para o consumidor final e, em 2021, lançou a primeira plataforma de reserva de hotéis no Brasil com a opção de pedir desconto na diária. Já são mais de 12 milhões de viagens realizadas. Vale destacar alguns pontos desse sucesso: garante a confirmação da viagem em até 24h, além da praticidade que permite os viajantes fazerem buscas na plataforma e compararem passagens de diferentes companhias aéreas. Outro fator é a economia, já que com tecnologia e expertise no mercado, os clientes da Maxmilhas encontram passagens até 60% mais baratas que nas próprias companhias.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.