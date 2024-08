Melhor Envio registra crescimento de 7% no 2º trimestre Plataforma de fretes da LWSA fortalece operação com expansão de parcerias e transferência de receitas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h32 ) ‌



‌



Plataforma de Fretes registra crescimento de 7% no 2º trimestre Divulgação

O Melhor Envio, plataforma de fretes da LWSA, que democratiza o acesso de pequenas e médias empresas (PMEs) aos serviços de logística, atingiu 5,665 milhões de pacotes enviados, entre abril e junho de 2024, um crescimento de 6,9%, em comparação com igual período do ano passado, quando o total de envios foi de 5,300 milhões.

No acumulado do primeiro semestre do ano, a plataforma atingiu 10,598 milhões de encomendas, 5,6% mais que o aferido no mesmo período do ano passado, com 10,376 milhões de pacotes.

No último trimestre, a LWSA, controladora do Melhor Envio, também concluiu a transição de todas as receitas de frete para a plataforma. O segmento de plataforma de Commerce PMEs, excluindo a receita de frete do segundo trimestre de 2023, apresentou um crescimento de 16,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com Vanessa Bianculli, gerente de marketing do Melhor Envio, o crescimento está alinhado com as estratégias de expansão de mercado da plataforma, que inclui a ampliação da base de clientes, pela atração de novos usuários do serviço e por meio de parcerias.

‌



No último ano, o Melhor Enviou investiu em diversas iniciativas para ampliar sua operação. Entre elas estão a J&T Express, gigante do setor de logística em mercados asiáticos, a Loggi, que foi ampliada com o serviço Loggi Coleta e a Seqoia Logística. “Com novas parcerias e ampliação das já existentes, conseguimos melhorar a gestão logística de pequenos e microempreendedores, com a oferta de opções de fretes a preços competitivos”, destaca. O Melhor Envio também acelerou as integrações com plataformas de e-commerce e sistemas de ERPs, permitindo sua oferta de forma agnóstica nos sistemas de terceiros.

Sobre a Melhor Envio

‌



A Melhor Envio é uma logtech de intermediação de fretes para quem vende online, onde é possível realizar cotações, gerar etiquetas de frete e realizar o rastreamento de pedidos. Atualmente, a empresa conta com seis transportadoras integradas: Correios, Loggi, Jadlog, Latam Cargo, Azul Cargo Express, Buslog, J&T, além de uma parceria recente com a rede de PUDOs da PEGAKI do grupo Intelipost.