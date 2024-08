Mercado de aviação civil continua trajetória positiva e apresenta movimentação igual ou superior ao período pandêmico Mercado doméstico movimentou em julho 8,5 milhões de passageiros, enquanto o internacional registrou 2,3 milhões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/08/2024 - 15h50 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

ANAC: Mercado doméstico movimentou em julho 8,5 milhões de passageiros Arte ANAC

O setor da aviação civil continua em trajetória de crescimento. No mês de julho, foram movimentados no mercado doméstico 8,5 milhões de passageiros (1% acima do registrado em julho de 2023) e 2,3 milhões de passageiros no mercado internacional (crescimento de 17% em relação a julho do ano passado).

Os dados podem ser acessados no relatório de demanda e oferta da Anac, atualizado com os números do setor até o mês de julho de 2024.

Os dados também apresentam estabilidade ou crescimento em relação ao mês de julho de 2019, antes do início da pandemia de covid-19: na comparação, a movimentação de passageiros no mercado doméstico registrou aproximadamente os mesmos números, enquanto o mercado internacional apresentou crescimento de 4,3%.

A demanda doméstica, aferida em passageiros por quilômetro (RPK), cresceu 5,6% em relação a julho de 2023. Já a oferta doméstica, medida em assentos por quilômetros ofertados (ASK), aumentou 4,5% em relação a julho do ano passado. Em comparação com os dados de julho de 2019, o crescimento da demanda foi de 5,5%, enquanto o da oferta foi de 5,6%.

‌



A demanda internacional, por sua vez, cresceu 14,6% em relação a julho de 2023, enquanto a oferta internacional apresentou aumento de 16,7%. Em comparação com julho de 2019, o crescimento da demanda internacional foi de 2,9%; já o crescimento da oferta internacional foi de 4,1%.

Este é o terceiro mês consecutivo em que os principais números do setor demonstram estabilidade ou crescimento em relação aos resultados de 2019, o que significa que o setor conseguiu retomar, neste momento, os níveis de movimentação pré-pandêmicos.

‌



Movimentação de cargas

Os dados de movimentação de carga também apresentam resultados positivos: no mercado doméstico, foram processadas 40,7 mil toneladas de carga (aumento de 12,2% em relação a julho de 2023) e, no mercado internacional, 75,3 mil toneladas (crescimento de 11,8% comparado a julho de 2023). Em relação a julho de 2019, o crescimento foi de 11,7% para a carga doméstica e de 31,1% para a carga internacional.