Mercado global de IA no setor aéreo deve atingir US$40 bilhões até 2033, afirma Globant Inteligência Artificial pode gerar economia de até 30% nas companhias aéreas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/11/2024 - 17h38 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projetos como o da Avianca são destacados na análise comprovando a eficiência na adoção da inovação Foto: Divulgação

A Inteligência Artificial (IA) está pronta para impulsionar uma transformação significativa nas companhias aéreas, de acordo com o novo relatório “Airlines” da Globant , empresa nativa digital especializada em reinventar negócios por meio de soluções tecnológicas.

Segundo dados da Market.us , empresa de pesquisa e análise de negócios, o mercado global de IA no setor, atualmente avaliado em US$1,6 bilhão, pode atingir US$40,4 bilhões até 2033, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 38,1% entre 2024 e 2033.

Esse impacto expressivo da Inteligência Artificial já pode ser observado na maneira como as companhias aéreas operam e personalizam os serviços atualmente. De acordo com pesquisa da Sita, empresa de tecnologia voltada à indústria aérea , 73% das organizações do setor estão investindo em programas de Business Intelligence e 64% estão focadas em grandes iniciativas de IA para melhorar as operações e experiências dos passageiros.

Além disso, segundo o portal de estatísticas World Metrics , o uso da IA está reduzindo os custos para as companhias aéreas em até 30% devido à automação e à personalização do atendimento, abrangendo desde o gerenciamento de assentos até a manutenção preditiva do planejamento. Com isso, essas inovações podem gerar uma economia de US$42 bilhões em média para o setor até 2035.

‌



“Como esperado, a indústria aérea passa por uma transformação bastante profunda. Com a modernização de sistemas obsoletos para atender às crescentes expectativas dos passageiros, a adoção da IA e das melhores práticas digitais no setor é fundamental para que essas empresas recuperem o controle de suas operações e melhorem a experiência do cliente”, disse Gonzalo Cadenas, vice-presidente de Tecnologias da Globant.

Avianca já é um casos de sucesso na adoção da IA

‌



Embora haja inúmeras soluções inovadoras, ainda existem obstáculos significativos que impedem as empresas de se adequarem completamente às novas tecnologias. Isso porque a maioria das companhias aéreas opera com sistemas desatualizados, alguns criados há décadas, dificultando a integração de soluções modernas de IA e aprendizado de máquina (do inglês ‘Machine Learning’ ou ‘ML’).

Além disso, as empresas precisam lidar com grandes volumes de dados confidenciais de seus passageiros, o que eleva a necessidade de reforçar as soluções de segurança cibernética, um dos maiores desafios para a transformação digital desejada.

‌



A Globant, por sua vez, auxilia organizações do setor a superar essas e outras adversidades, a fim de explorar plenamente o potencial da Inteligência Artificial em diferentes operações. Um exemplo a ser destacado é na Avianca, em que a empresa, por meio da Globant GUT Studio, otimizou campanhas digitais, desde a pesquisa de voos dos passageiros até a finalização da reserva.

Com a implementação da Google Marketing Platform (GMP), plataforma de publicidade e análise on-line desenvolvida pelo Google, associada ao sistema aprendizado de máquina, a companhia aérea ampliou a qualidade do tráfego, resultando em metas ambiciosas, incluindo um crescimento de 80% na taxa de cliques (do inglês ‘Click-Through Rate’ que tem como sigla ‘CRT’) e um aumento de 34% no número de sessões das campanhas.

Outro caso relevante foi a colaboração com uma companhia aérea japonesa, que modernizou os sistemas obsoletos utilizando a plataforma de desenvolvimento de software Low-Code da GeneXus by Globant. Por meio dessa adoção, o cliente escalou os sistemas e implementou melhorias funcionais sem interromper as operações comerciais, permitindo uma manutenção sustentável e segura dentro de oito meses de operação.

Com a aplicação da Inteligência Artificial, o setor aéreo se prepara para uma nova era de eficiência e inovação. Além de otimizar operações e reduzir custos, a tecnologia está elevando o relacionamento com os clientes a novos patamares, oferecendo experiências hiperpersonalizadas e garantindo mais agilidade nas operações.

“Estamos apenas no início dessa revolução. Ao adotar plenamente a IA, as companhias aéreas podem superar desafios, bem como estabelecer novos padrões de eficiência comercial e satisfação do cliente. Quem investir na IA agora estará à frente da transformação do setor aéreo nos próximos anos”, conclui Cadenas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.