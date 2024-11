Israel assina acordo de US$ 5,2 bilhões para comprar 25 caças com armas de última geração Acordo financiado pelos EUA verá a Boeing fornecer de 4 a 6 jatos por ano a partir de 2031 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 00h52 (Atualizado em 08/11/2024 - 09h28 ) twitter

Jatos de combate F-15IA Min. Defesa de Israel

Israel assinou um acordo de US$ 5,2 bilhões na quarta-feira (06) para adquirir um esquadrão de 25 caças avançados, a serem financiados pela ajuda militar de Washington, anunciou o Ministério da Defesa.

De acordo com o Times of Israel, o acordo inclui 25 jatos de combate F-15IA da Boeing — a variante israelense do avançado F-15EX — com opções para mais 25. Sob o acordo, os jatos serão fornecidos em lotes de quatro a seis por ano, começando em 2031.

O Ministério da Defesa disse que os novos caças serão “equipados com sistemas de armas de última geração, incluindo a integração de tecnologias israelenses de última geração”.

“A aeronave atualizada contará com capacidades de alcance aprimoradas, maior capacidade de carga útil e melhor desempenho em vários cenários operacionais. Essas vantagens permitirão que a Força Aérea Israelense mantenha sua superioridade estratégica ao lidar com os desafios atuais e futuros no Oriente Médio”, disse o ministério.

Eyal Zamir, diretor-geral do Ministério da Defesa, disse que Israel garantiu quase US$ 40 bilhões em acordos de aquisição desde que a guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando milhares de terroristas liderados pelo Hamas invadiram o sul para matar cerca de 1.200 pessoas e fazer 251 reféns.

“Enquanto focamos nas necessidades imediatas de armamento avançado e munição em níveis sem precedentes, estamos investindo simultaneamente em capacidades estratégicas de longo prazo”, disse Zamir em uma declaração. “Este esquadrão F-15, juntamente com o terceiro esquadrão F-35 adquirido no início deste ano, representa um aprimoramento histórico do nosso poder aéreo e alcance estratégico — capacidades que se mostraram cruciais durante a guerra atual.”

O presidente da Boeing Israel, ex-chefe da Força Aérea de Israel, Ido Nehushtan, disse em um comunicado: “A Boeing se orgulha de sua parceria de longa data com Israel, um relacionamento que remonta ao estabelecimento de nossa nação”.

“A empresa continuará trabalhando com os governos dos EUA e de Israel para entregar a aeronave avançada F-15IA por meio de canais de aquisição militar padrão”, acrescentou.

