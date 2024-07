Modal aéreo no agronegócio transporta de maquinários a moléculas

‌



Modal aéreo no agronegócio: transporte de maquinários a moléculas Divulgação Prestex

Nos últimos anos, o agronegócio bateu recordes no Brasil em relação à safra de grãos e ao valor de produção, rendendo bilhões ao setor produtivo brasileiro. O PIB do agronegócio representou 23,8% do PIB do País, em 2023.

De acordo com o especialista em logística emergencial, Marcelo Zeferino, CCO da Prestex, uma logística estratégica e ágil é crucial para a eficiência e a competitividade do agronegócio. “Estamos falando de um setor primordial para o abastecimento e macroeconomia do país. É a logística que permite que os produtos agrícolas sejam armazenados, transportados e distribuídos de maneira rápida, segura e eficiente”, explicou.

Zeferino lembra que além do escoamento de grãos, carnes bovinas, aves e suínos, a logística faz o transporte de toda uma cadeia produtiva do setor, como máquinas e insumos agrícolas, defensivos e fertilizantes, rótulos e embalagens, nutrição e saúde animal, além de produtos tecnológicos, de pesquisa e desenvolvimento que muitas vezes precisam de um transporte emergencial e personalizado.

“Muitas vezes são cargas pequenas, como amostras de moléculas para pesquisa na agricultura, mas que possuem um alto valor agregado e por isso demandam uma logística emergencial ágil, segura, com 100% de rastreabilidade, geralmente feita pelo modal aéreo com fretamento de aeronave”, explica o especialista Marcelo Zeferino, chief commercial officer da Prestex , empresa especializada em logística emergencial B2B.

Os drones também estão entre os equipamentos mais transportados para o campo, usados para mapear plantio, rebanhos, clima e outras informações estratégicas. De acordo com dados do Sistema de Aeronaves não Tripulada ( Sisant ), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), dos 140 mil drones registrados no País, cerca de 5,2 mil são drones agrícolas. O número é 375% maior do que há dois anos, quando havia pouco mais de 1,1 mil equipamentos.

RASTREAMENTO - As empresas de logística vêm investindo em novas tecnologias para integrar as estratégias de rastreabilidade e visibilidade, reduzindo riscos e aumentando a eficiência operacional no transporte para o setor agrícola. A Prestex , empresa referência em logística emergencial aérea B2B, por exemplo, foi uma das pioneiras no país a ter um APP de rastreamento de cargas também utilizado para o agronegócio. O sistema, iniciado em 2009, permite que o cliente visualize 24h por dia e em tempo real todas as etapas de sua carga via APP, computador ou tablet.

“O processo é realizado com ferramentas de tecnologia avançada e RFID, além de outros dispositivos que informam em tempo real a localização da carga, alertas de movimentação, alteração de temperatura (no caso de moléculas) controle de velocidade, alerta de desvio de rota, indicadores de falhas e previsão precisa de entrega”, finaliza Marcelo Zeferino.