Modern Logistics amplia presença na América Latina com nova geração de Boeing 737-800 Operação começa a funcionar em 15 de agosto e faz parte da estratégia de expansão em duas etapas Luiz Fara Monteiro 14/08/2024 - 10h57



Modern Logistics: nova geração de Boeing 737 Divulgação: Modern Logistics

A Modern Logistics amplia presença na América Latina, com a inclusão de cinco países na sua rota. A nova operação, que terá início em 15 de agosto, faz parte da estratégia de expansão da companhia em duas etapas. Nesta primeira fase, a Modern Logistics expandirá o serviço da Modern para a Colômbia, Equador, Chile, Argentina e Uruguai. A segunda fase terá como alvo o México e os EUA dentro de seis a doze meses. “Começaremos com pelo menos duas frequências semanais [para cada rota]. Ainda estamos definindo os dias da semana. Em termos de capacidade, são de 20 a 22 toneladas por trecho,” afirma o CEO da empresa, Cristiano Koga.

Na última década, a Modern Logistics cresceu e se tornou a empresa com serviços integrados dominante no mercado de logística do Brasil . Tendo consolidado sua posição no vasto setor de logística brasileiro, a empresa agora busca expandir materialmente seus serviços de logística em toda a América do Sul, alavancando sua posição dominante na indústria para estabelecer firmemente uma presença de mercado antes da concorrência emergente.

Essas expansões estão sendo apoiadas pela aquisição pela Modern Logistics de dois Boeing Converted Freighters (BCFs) 737-800 ao longo do ano passado, o que representa uma atualização significativa para sua frota de aeronaves de carga aérea. No futuro, a companhia busca adquirir aeronaves adicionais para aeroportos regionais. “Temos opções para expandir nossa frota. Com acreditação internacional, seremos capazes de adquirir duas aeronaves 737-800 NG em 12 meses”, disse Koga.

A disponibilidade das duas aeronaves de “próxima geração” (NG), um marco importante para a empresa, aumentará significativamente as capacidades da Modern Logistics na expansão para outros mercados latino-americanos, particularmente Argentina, Colômbia e América Central, bem como no estabelecimento de uma instalação em Miami. Pela primeira vez, a aeronave maior e mais eficiente posicionará a empresa para aumentar mais facilmente a participação de mercado internacionalmente.

“Estamos muito animados com a adição de duas aeronaves avançadas à nossa frota. A capacidade e eficiência adicionais da nova aeronave garantirão o sucesso futuro da empresa, acelerando a entrada em mercados internacionais e respondendo melhor às necessidades e exigências de nossos clientes”, afirma o CEO.

Atualmente, a Modern Logistics tem dois Classics 737s em sua frota. A introdução dos novos 737-800s faz parte de uma renovação da frota para aumentar a eficiência e possibilitar a expansão internacional operacional.

Infraestrutura

A Modern Logistics, fundada em 2012, é uma empresa de logística integrada sediada em São Paulo, Brasil, e é pioneira no desenvolvimento de um modelo de balcão único usando cargueiros aéreos para fornecer serviços de logística que estão acelerando materialmente as cadeias de suprimentos em todo o país.

As operações da Modern Logistics são apoiadas por uma vasta instalação de carga de 32.000 pés quadrados em Viracopos, que é capaz de acomodar várias aeronaves de carga simultaneamente. A instalação está equipada para atender aos requisitos de gerenciamento de risco para o transporte de carga de alto valor em uma variedade de segmentos, como industrial, automotivo, tecnologia, vestuário, eletrônicos e agora farmacêuticos. Mais recentemente, um centro de distribuição especial foi aberto em Viracopos atendendo exclusivamente ao setor farmacêutico. A inauguração deste CD faz da Modern Logistics a primeira empresa de logística integrada do Brasil a ter, em um terminal nacional, um armazém próprio equipado de acordo com as exigências da Anvisa para atender a indústria farmacêutica.

Com uma operação que abrange desde o transporte terrestre com frota própria e de terceiros até uma unidade de carga e armazenagem de qualidade, a Modern Logistics está bem preparada para atender o e-commerce na “middle mile” (com transporte aéreo e rodoviário dos centros de distribuição dos grandes varejistas;, a “last mile” (centro de distribuição até a casa do cliente); e a “first mile” (da casa até os centros). “Já iniciamos a operação para o e-commerce, e a expectativa é que cresçamos neste segmento daqui para frente”, diz Koga.

Além da frota de Boeing 737, a empresa conta com mais de 6.000 veículos de parceiros homologados para operações terrestres. Por meio de seus sete centros de distribuição e terminais de carga, as mercadorias são direcionadas de forma eficiente aos clientes pela malha aérea e rodoviária da empresa a partir de sua base de operações em Viracopos, em Campinas, SP.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro