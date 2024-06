Motores elétricos serão colocados em aeronaves da Asta Linhas Aéreas

Alto contraste

Asta Linhas Aéreas: motores elétricos (Divulgação Asta Linhas Aéreas)

A Surf Air Mobility, plataforma de mobilidade aérea líder na categoria regional, celebrou um memorando de entendimento com a Asta Linhas Aéreas, operadora mato-grossense especializada em serviços turísticos, corporativos e de fretamento de carga. O objetivo do acordo é atualizar, inicialmente, até quatro aeronaves Cessna Grand Caravan da Asta com a tecnologia proprietária de motores elétricos da Surf Air, quando ela for certificada.

“Estamos entusiasmados em expandir a presença da Surf Air no Brasil e ansiosos para trabalhar com a Asta. Queremos ajudar a tornar as suas operações mais econômicas e sustentáveis para o meio ambiente com nosso motor eletrificado do Cessna Grand Caravan”, explica Deanna White, CEO interina e COO da Surf Air Mobility.

Segundo José Neto, Diretor de Planejamento e Gestão da Asta Linhas Aéreas, é uma grande oportunidade poder colaborar com a Surf Air Mobility na evolução da tecnologia para aeronaves eletrificadas. “Este acordo faz parte dos nossos constantes investimentos em novas tecnologias para buscar maior eficiência operacional e proporcionar uma melhor experiência aos nossos clientes. A implementação dos motores elétricos visa reduzir custos com combustível e manutenção, além de ser essencial para minimizar a pegada de carbono na aviação”, avalia Neto.

A Surf Air está desenvolvendo certificações suplementares para variantes híbridas e totalmente elétricas do Cessna Grand Caravan. Com metas de redução de até 50% nos custos operacionais diretos e 100% nas emissões de carbono para o motor eletrificado, a Surf Air acredita que o impacto para outras operadoras aéreas em todo o mundo será profundo, à medida que o custo e o impacto ambiental do voo forem significativamente reduzidos.

A Surf Air anunciou recentemente acordos semelhantes com outras grandes operadoras que atuam com as aeronaves Cessna Caravan, incluindo Azul Conecta no Brasil, e Safarilink, Yellow Wings, Z.Boskovic e Auric Air na África Oriental.

Sobre a Asta Linhas Aéreas

Companhia aérea brasileira com sede no Aeroporto Internacional de Cuiabá que opera voos regulares e fretados principalmente para localidades na região centro-oeste do nosso país. Sua base de operações fica a 40 minutos de voo do Pantanal, o que torna a operadora mais experiente em viagens para a maior área úmida contínua do planeta.

Atualmente, possui uma frota de Cessna Grand Caravans seguras, modernas, de asa alta e turboélice, que podem transportar até nove passageiros junto com dois tripulantes. Com mais de 35 mil horas voando em Cessna Grand Caravans e mais de 100 mil passageiros transportados, a empresa é um dos operadores desta aeronave mais experientes no Brasil.

A companhia é certificada pela autoridade local de aviação civil (ANAC) de acordo com os regulamentos parte 135 e sua segurança foi garantida em 2019 com a Avaliação de Segurança Padrão da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA-ISSA).









